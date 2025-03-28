「金鐘特別貢獻獎」梁修身獲獎後首演電影！　睽違六年再戰大螢幕

記者蕭采薇／台北報導

台灣治安史上首宗離奇女分「屍」命案電影《搜查瑠公圳》，其中三位戲骨級演員「金馬男配」張世、「金鐘特別貢獻獎」梁修身和曾入圍金鐘女配角的潘儀君同框飆戲。故事以白色恐怖時期為背景，親身經歷1960年代的梁修身，雖然當時家中沒有電視看真實的畫面，但表示光想像就覺得可怕。

▲《搜查瑠公圳》張世與梁修身同台飆戲。（圖／伯樂影業提供）

電影《搜查瑠公圳》主題緊扣「分屍」題材，三位戲骨演員光看到劇本就已感到躍躍欲試，梁修身表示：「接到這個戲的腳本的時候就很想一窺是什麼樣的人的心理狀況會做這種撕裂人性慘絕人寰的事情！」而張世和潘儀君過往就時常合作，八年沒有演電影的潘儀君，這次和老搭檔再度同框飆戲，兩人從兄妹演到夫妻「再續前緣」，一舉一動都默契十足。

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「金馬男配」張世在劇中飾演悲壯的趙志昇將軍，當初在收到劇本時，對於1960年代的故事，他相當有感覺也覺得劇本很特別，「我對於這一類型的題材是很有興趣的，分屍命案總會有一個前因後果，就會有戲劇張力，來鋪陳這個電影的起承轉合。」

▲張世與潘儀君從兄妹變夫妻，默契十足。（圖／伯樂影業提供）

為了完美詮釋將軍的這個角色，從小在眷村長大的張世坦言投入角色的方法，就是從經驗與生活中尋找靈感，「因為這個角色它最大的特別是人生，是一般人無法體會的那種生離死別，一個蒙受委屈的將軍為了保護最珍視的東西，承受著極大的考驗，使出所有的力量，更飽含了真情的人性。」

獲頒「金鐘特別貢獻獎」殊榮的梁修身，睽違六年再戰大螢幕，挑戰出道以來從未嘗試過的角色，身在1960年代的他，在上中學時就知道這件駭人聽聞的真實事件，憶及當年的心境，他表示：「當然感受特別不舒服，當時在兇手沒有落網前草木皆兵人人自危，對全國百姓的心理來說是很大的壓力。」

▲梁修身以人生閱歷為鏡，揣摩角色心境變化。（圖／伯樂影業提供）

梁修身在電影中飾演的周老師是張世的摯友與前輩，看似道貌岸然但笑容間卻又需要營造深不可測的錯覺，需要融合「威望」與「權謀」的談吐，讓他坦言必須花相當多的時間做功課。梁修生幽默表示：「我在影視行業浮沉幾十年嘗盡人間冷暖，也看多各種虛假的臉孔，要準備這樣的角色，還蠻容易就找到目標跟對象來參考。」

身為劇中的大前輩，他也讚美張世、潘儀君、姚淳耀都是出色的演員，與他們對戲必須全神貫注且很快入戲！潘儀君和姚淳耀在等待上戲時，總是靜靜地坐在一旁靜心，敬業的態度也讓他印象深刻，直誇他們對自己的演出胸有成竹，絕對值得期待！

▲《搜查瑠公圳》張世與梁修身亦師亦友展現好情誼。（圖／伯樂影業提供）

睽違八年再度接演電影的潘儀君，對有年代感和歷史背景為題材的角色情有獨鍾。坦言喜歡年代戲那種電影服裝道具場景上的考究，以及如實呈現年代的氛圍感。這次與張世在電影中再續前緣，從兄妹演到夫妻，兩人對起戲來默契十足，潘儀君直誇「哥哥」成熟穩重多了，對戲非常開心，張世也大讚潘儀君保養得宜，演出自己的「太太」，有家的感覺。

▲潘儀君微妙微俏的演繹溫婉將軍夫人。（圖／伯樂影業提供）

有趣的是，潘君怡爆料張世非常欣賞姚淳耀，只要遇到有姚淳耀的場次，就會興致勃勃的跟姚淳耀說，等等我來演一遍你的角色好不好？說完就開始學著姚淳耀，那一臉那個「賤賤的樣子」，趾高氣揚晃過來說姚淳耀的對白，玩得非常高興。讓她在一旁觀看直呼：「就像當年那個十幾歲的孩子時不時跑出來，覺得很有意思，很好玩。」電影將於5月16日全台上映。