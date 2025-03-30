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當動物成為「影視巨星」　談電影拍攝與動物權益的兼顧

▲狗狗Messi 。（圖／《墜惡真相》劇照）

▲《墜惡真相》狗狗Messi。（圖／劇照）

文／人物誌

在近百年的影視歷史中，運用動物擔當主角、配角，或是劇情需要的道具，在部分故事的推動有著不可或缺的地位，比如《從前，有個好萊塢》中的比特犬Brandy、《墜惡真相》中的邊境牧羊犬Messi，兩位狗狗明星的出演，更獲得「狗狗金棕櫚獎」，甚至有人認為Messi在《墜惡真相》的表演，更是搶走整部電影的光彩。

只是在眾多成功案例之中，背後仍有無數失敗案例遭到漠視，在早年便常有利用繩索絆倒馬匹，創造馬戰場景的逼真性，導致馬演員在電影拍攝完成後大量遭到安樂死。既然大型動物都有可能遭到不當虐待，其他像是鼠、兔、鴿子，以及用於食用的家畜，想必存在更高的受虐風險。因此，以動物拍攝電影創造評價、票房成功的同時，涉及動物演員的保護不能不去重視。

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▲電影《少年Pi的奇幻漂流》的孟加拉虎理查帕克。（圖／劇照）

「本片沒有任何動物受到傷害」，守護動物影視明星的一把尺

「本片沒有任何動物受到傷害」常見於許多電影的片尾，這句標示是由美國人道協會（AHA）審核並發放的「標章」，用來確保動物在拍攝過程中未遭不當對待，透過動保團體與影視協會的合作，達到動物福利的監督，讓在意的影迷看得開心也安心。至於台灣的部分，《動物保護法》健全加上民眾對此議題的重視，對於拍攝途中的不當對待也將加以嚴懲。

電影《少年Pi的奇幻漂流》中，與主角同船的孟加拉虎「理查帕克」，根據AHA觀察員爆料，指出理查帕克曾在拍攝過程中差點溺斃，李安表示拍攝過程中確有「意外事件」，慶幸理查帕克最後平安無虞，並指出劇組對老虎是採以「五星級待遇」，不存在虐待老虎的證據，AHA官方也表示並無傷害老虎的證據。

縱使劇組未有虐待動物的事實，但仍無法忽略將動物置身於高風險環境的情況，也正因如此，電腦合成影像、動態捕捉技術的健全，使電影製作有了替代方案。

▲《猩球崛起》系列有驚人的票房成績。（圖／劇照）

電腦合成影像、動態捕捉技術的發展，亮眼票房證明拍攝未必得用真實動物

講述黑猩猩獲得智慧並統治地球的《猩球崛起》（2011），電影中針對黑猩猩、紅毛猩猩的描繪更獲動物學家肯定，透過演員穿戴感應裝置，利用動態捕捉技術，加上電腦模擬真實猿猴的動作，便能達到完美效果，既能避免使用動物擔任電影道具而遭虐待，亦能確保拍攝過程不受動物野性影響。又或直接採用電腦合成影像，像是《獅子王》（2019）中利用CGI還原非洲大草原的眾生。

就算不使用真正的動物出演，《猩球崛起》系列至今已累積超過16.8億美金，即便現行版本已是第二次翻拍，但驚人的票房成績再再證明仍是不敗IP；《獅子王》的16.57億美元、《獅子王：木法沙》的7.06億美元，改編迪士尼經典動畫的大膽挑戰，沒有真實動物出演也能夠為創作者賺進大量錢財，票房數據說明了電影拍攝未必得採用真實動物。

只是透過CGI或動態捕捉，尚無法完全取代真實動物擔當要角時，畫面所能呈現的真實感，隨著科技持續進步，仿真技術為影視產業提供更多的可能性，動物明星不必再遭受不必要的痛苦；除了劇組的自律與動保團體的監督之外，觀眾的選擇在此議題更是格外重要，透過對電影製作的了解，用票房來反應在此議題將更為有力。

延伸閱讀

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 電影, 動物, 猩球崛起, 墜惡真相, 獅子王

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