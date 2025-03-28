織織爆「前任出軌裝沒事」　標記賴賴直球對決：怎麼做到？

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和賴賴分手，去年12月驚喜PO出超音波照宣布懷孕，吸引大批粉絲朝聖祝福。平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads回覆網友貼文，同時也直球對決前任，直接標記對方帳號。內容曝光後，掀起不小討論。

▲織織、賴賴2023年宣布分手。（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）

有網友在Threads發文提到有些人出軌後卻裝沒事，並表示對此情況感到驚訝，「你們怎麼有辦法做到出軌之後，還能好好跟正宮躺在一起睡覺吃飯的啊？天啊這社會是怎樣？」貼文曝光後不久，意外釣出織織現身回應，甚至還標記前任賴賴的帳號，「所以是怎麼做到的啊？」似乎間接透露兩人分手真相，讓其他網友看到後，紛紛在她的回文底下留言「織織好狂」、「好猛，還標人。」

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▲織織留言標記前任帳號。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

值得一提的是，織織在看到網友們的回覆後，再度現身留言，表示自己是真的對出軌裝沒事感到很好奇，同時也暗示前任偷吃後還能在她旁邊睡到打呼、開懷大笑，讓她感到不解。事實上，織織先前曾回覆過一篇名為「朋友做什麼事是底線，你會選擇永遠斷交」的貼文，當時她回應：「跟我男友打砲還裝傻。」如今直接公開標記前任帳號，再度掀起網友討論。

▲▼織織回應網友留言。（圖／翻攝自Threads／chichinote）