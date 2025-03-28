阿滴稱「80%機率對方知道台灣」！1關鍵疑失言…遭網批霸凌鍾明軒

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber鍾明軒近日在Podcast節目《百靈果News》中提到，遊學時自我介紹來自台灣，卻發現「沒有人知道Taiwan」，無奈之下只能自稱「Chinese」以便讓外國人理解，這段發言曝光後迅速引發熱議。同為百萬YouTuber的阿滴近日分享自身經驗，表示「大概有80%的機率對方會知道台灣、台灣人」。然而，阿滴的說法也引來部分網友質疑，甚至被批評「帶頭網暴」，對此本人也做出回應。

▲阿滴發文遭網友質疑失言，甚至被批評帶頭霸凌鍾明軒。（圖／翻攝自臉書）

阿滴在分享中提到，自己曾造訪許多國家，並以「I'm from Taiwan, I'm Taiwanese」作為開場白，發現對方大多數情況下都對台灣有所了解。他進一步補充，對於那20%不了解的情況，他會學習當地語言並準備一段關於台灣的簡介，藉此向外國人介紹台灣。然而，部分網友認為阿滴的經驗過於主觀，有人提出質疑「身為YTR大家長卻帶頭網暴嗎？鍾明軒去比較落後的國家，不知道台灣不是很正常嗎？」、「這次我對你真的很失望，這真的是帶頭霸凌，超級過分」。有人以長文回應，提及「鍾明軒去的就是索馬利蘭、東帝汶、孟加拉這類地方，本來當地人不認識台灣的比例就會比較高，這也很正常」、「允許他人有不認識台灣的空間，並尊重他人的經驗，我想這才是民主多元的真諦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對批評，阿滴回應時先感謝網友的友善討論：「每個人的旅遊體驗的確都不一樣，我分享的是我個人的經歷，以及更重要的，當遇到不認識台灣的朋友我會怎麼跟他們介紹台灣。」

▲阿滴發文與回應網友。（圖／翻攝自Threads）