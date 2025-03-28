20歲日女團偶像「與2男親密照」遭外洩！向粉絲謝罪…男子身分驚人

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20歲日女團偶像「與2男親密照」遭外洩！宮腰友里亞向粉絲謝罪…男子身分驚人

記者陳芊秀／綜合報導

20歲日本女偶像宮腰友里亞被爆出與男子的親密照，引發網友議論。她是女團「我想看見的藍天（僕が見たかった青空）」的成員之一，該團是秋原康製作，定位為乃木坂46的官方對手，而她昨日（27）在官方部落格發文，為照片事件公開道歉。

▲▼20歲女團偶像宮腰友里亞遭外洩與男子親密照。（圖／翻攝自日網）

▲20歲女團偶像宮腰友里亞遭外洩與男子親密照。（圖／翻攝自日網）

網傳照片中，宮腰友里亞與一名身穿黑色針織衫的鬍子男坐在車子後座，兩人擺出逗趣表情、搞怪POSE，營造出一種打鬧般的親密感，她穿的牛仔外套，與入團後發的自拍照款式相同。另一張是用BeReal互動時拍的照片，照片中的男子將多根薯條咬在口中的，她則對著鏡頭俏皮比YA，而兩張外流照的男性是不同人。

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▲▼20歲女團偶像宮腰友里亞遭外洩與男子親密照。（圖／翻攝自日網）

▲宮腰友里亞與鬍子男車內後座搞笑自拍。（圖／翻攝自日網）

▲▼20歲女團偶像宮腰友里亞遭外洩與男子親密照。（圖／翻攝自日網）

▲宮腰友里亞曾穿同款外套自拍發文。（圖／翻攝自日網）

▲▼20歲女團偶像宮腰友里亞遭外洩與男子親密照。（圖／翻攝自日網）

▲宮腰友里亞與薯條男玩社交軟體互動。（圖／翻攝自日網）

宮腰友里亞發文以「致所有粉絲」為題，「此次因我的輕率行為讓粉絲們擔心，我深感抱歉」，接著寫道「在X上被發布的照片中的兩位男性是我的熟人。對於造成誤解的行為，我深刻反省」，接著表示「今後，我會認真考慮自己所處的立場，對自己的行為負責。我也會比以往更加專注於『僕青』的活動。」她向支持她的粉絲表達歉意：「最後，對於一直支持我的粉絲們，這次讓大家擔心和困擾，我真的非常抱歉。」

▲▼20歲女團偶像宮腰友里亞遭外洩與男子親密照。（圖／翻攝自日網）

▲宮腰友里亞發文向粉絲道歉。（圖／翻攝自X）

不過外流照的男子仍引發外界好奇。有網友推測，其中一張「薯條男」疑似是TikTok的人氣網紅Alan，男方擁有9萬粉絲追蹤，除了穿過外流照的衣服拍TikTok短片，發片時用的曲子，6天後宮腰友里亞也在自己的「僕青」帳號使用。目前Alan所有影片已經全數消失，日網也議論紛紛「誰才是男友？」

▲▼20歲女團偶像宮腰友里亞遭外洩與男子親密照。（圖／翻攝自日網）

▲▼20歲女團偶像宮腰友里亞遭外洩與男子親密照。（圖／翻攝自日網）

▲薯條男疑似是TikTok人氣網紅。（圖／翻攝自日網）

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