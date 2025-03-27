ØZI生日放閃辣模女友！　「貼臉合照」甜蜜曝光

記者王靖淳／綜合報導

歌手ØZI和辣模Jane低調交往，平時常常在社群隔空放閃，今（27）日是他28歲生日，他透過IG曬出女友及朋友們替他慶生的合照，親密貼臉的模樣曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言祝他生日快樂。

▲ØZI生日放閃女友。（圖／翻攝自Instagram／ozifp）

照片中，ØZI身穿黑色上衣，戴著一個生日蠟燭的頭飾，手上拿著印著他戴假髮照片的生日蛋糕。身旁的女友Jane將頭髮綁起來，穿著一件紫色細肩帶上衣，並對ØZI手上的生日蛋糕做出張大嘴巴的俏皮表情，小倆口貼臉站在一起慶生的模樣相當甜蜜。

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▲ØZI、Jane低調交往。（圖／翻攝自Instagram／ozifp）

事實上，Jane在去年平安夜曾在IG分享一張看似要曬美甲的照片，但受到注意的是她的手機鏡面中，出現了ØZI的身影，兩人甜蜜同框的模樣曝光後，立即閃瞎大票粉絲。不少人在看到Jane偷偷放閃的合照後，都紛紛留言表示「好喜歡你們」、「齁齁齁甜死了」、「最後一張太可愛。」如今ØZI又在IG大方曬出與Jane的慶生合照，再度掀起粉絲討論及關注。

▲ØZI曬出慶生合照放閃女友。（圖／翻攝自Instagram／ozifp）