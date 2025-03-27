Lisa迎28歲生日成員們獻祝福！　Rosé「環抱強吻」甜蜜告白嚇壞她

記者顧齊祐／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa今（27）日迎來28歲生日，其他成員們也紛紛在社群平台發布動態表達祝福。而其中成員rosé更是曬出了強吻Lisa的影片，並且甜喊「我愛妳愛到無法自拔，親愛的」，展現兩人的深厚情誼。

▲Lisa今（27）日迎來28歲生日。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）



Rosé在Instagram限時動態中發布了一段影片，畫面中她穿著一襲銀色禮服，雙手摟著Lisa，並將Lisa拉近自己臉龐，親吻Lisa的臉頰。Lisa也被突然的親吻嚇到，用手摀住嘴巴，露出了震驚的表情。

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▲Rosé環抱強吻Lisa。（圖／翻攝自Instagram／roses_are_rosie）



Rosé接著曬出了與Lisa的合照，並祝福道「我的小Lisa，生日快樂，祝妳擁有全世界最棒的28歲生日，真不敢相信我們已經28歲了，我發誓我們上週才剛滿18歲。哈哈，我愛妳愛到無法自拔，親愛的。我的永遠朋友Lalisa，我愛妳」，透露出兩人深厚的好感情。

▲Rosé向Lisa甜喊「我愛妳愛到無法自拔」。（圖／翻攝自Instagram／roses_are_rosie）



除此之外，BLACKPINK成員Jisoo也在限時動態曬出了兩人的自拍，祝福道「Lisa呀，祝妳生日快樂，能夠和妳一起成長，對我來說是莫大的幸福，未來不管什麼時候我都會在妳身邊，如果想看我的臉就來找我吧」。而成員Jennie則發布兩人身穿黑色系服裝的合照，寫道「祝妳有最美好的一天」。

▲Jisoo祝福Lisa，喊道「能和妳一起成長，是莫大的幸福」。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）

▲Jennie發布限時動態祝福Lisa。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）