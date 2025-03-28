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DKB來台學中文「請給我發票！」　中1千萬就請記者吃雞排：加碼臭豆腐

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男團DKB於2020年成軍出道，他們透過生存競賽節目《Peak Time》闖出知名度，多度來台與粉絲見面，29日即將在三創CLAPPER STUDIO進行粉絲演唱會，7位成員GK、准序、HARRY、D1、熙瓚、E-CHAN、YUKU於27日晚間接受台灣媒體聯訪，得知可以台灣可以對發票，當場學起「請給我發票」的中文，並幽默表示中獎1千萬就請在場記者吃雞排。

▲▼訪問／DKB（左起：准序、YUKU、GK、HARRY、D1、E-CHAN、熙瓚）。（圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

▲DKB發願要嘗試看看臭豆腐。（圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

GK、准序、HARRY、D1、熙瓚、E-CHAN、YUKU於27日晚間接受台灣媒體聯訪，過去數度訪台，對於美食雞排讚不絕口，直呼很好吃，YUKU更嘗試了臭豆腐，他直呼：「只是味道比較重，但吃起來是好吃的！」准序也加碼表示這次想要挑戰臭豆腐，「我連韓國的清麴酱都不敢吃，但出自於好奇心，想吃吃看臭豆腐。」D1則爆料：「准序上次在夜市光是聞到味道就流淚了。」

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他們這回來台灣，熙瓚特地自信地秀了一大段中文，突然像念饒舌般，「大家好，我是梁熙瓚，我的中文還不太好，但我會嘗試，我的優點是善於傾聽別人的故事，並且我做任何事都很努力充滿熱情，我會非常熱情，雖然，我還有很多不足，但我會努力的請多多關注，我愛你們。」他倒背如流，逗笑所有人。

YUKU也透露學了「洗手間在哪」的中文，他笑說：「這次來台灣有用到喔！」接著他們又學了「請給我發票」的中文，得知台灣可以對獎，他們立刻背下來，爽快答應如果中獎1千萬，會請在場記者吃雞排，然後大方附贈臭豆腐。

▲▼訪問／DKB（左起：准序、YUKU、GK、HARRY、D1、E-CHAN、熙瓚）。（圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

▲DKB來台學中文「請給我發票」。（圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

7人聚在一起秒變宿舍爆料大會，E-CHAN透露自己買了20個冰淇淋，卻在1、2天內只剩幾個，偷吃的人就是准序，准序卻喊冤：「我有話要說，我有傳訊息問哥哥『我可以吃冰淇淋嗎』，哥哥回答『恩，全吃吧』，我很喜歡吃冰淇淋就都吃了！」一個吃掉7個，笑翻所有人。

他們還爆料團體間有群組，但熙瓚不知為何一直按到「退出」，D1笑說：「一開始會把他加回來，但不知道為何他就是一直按到，後來索性不加了。」GK也補充：「現在有把他加回來了，但為了防止類似事情發生，我就把群組名稱改成『這是宿舍群組不要退群』！」

▲▼訪問／DKB（左起：准序、YUKU、GK、HARRY、D1、E-CHAN、熙瓚）。（圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

▲DKB爆料宿舍生活日常。（圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

訪談間你一言我一語爆料，團體愛遲到成員也全盤托出，准序有次睡過頭，大家都已經開始練習了，他才姍姍接起電話，然後說「等等搭計程車去」，為了防止大家遲到，E-CHAN笑說：「我們現在有很嚴重的處罰，寬容時間是5分鐘，如果遲到的人，要馬就是最晚下班的那種，不然就是要跑行程時最早到。」

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