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黃小琥驚曝「曾對〈不只是朋友〉不屑」　認了：有點唱膩

記者蔡琛儀／台北報導

黃小琥將於6月舉辦闊別七年的大型個唱，唱至北流、高流，日前她受邀上百萬網紅節目《驚奇玩起來 Amazing Talker》，主持群為歡迎「滅絕師太」到來，四位主持人Eko、Sandra、混血台灣女婿阿諾、七分編A-May全員到齊，並舉辦「第一屆Amazing Talker歌唱比賽」，由黃小琥擔任評審。

▲▼ 黃小琥受邀上Amazing Talker 。（圖／大大娛樂提供）

黃小琥受邀上「Amazing Talker」。（圖／大大娛樂提供）

黃小琥更在節目上展現英文長才，自述19歲就開始唱歌幫家裡賺錢，在以西洋歌曲為主的環境裡，也練就一身好英文，被問到駐唱趣事，她說通常樓上閣樓區「內藏玄機」，常常看到情侶坐在那如膠似漆，但往往黃小琥唱一唱，「原本看過去是兩個頭，但不知為何後來只剩一個頭」，發現「女生消失了」，讓主持群全笑翻。

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黃小琥也提到讓她唱到有點膩的歌，居然是成名曲〈不只是朋友〉，她雖感謝好友伍思凱的這首歌讓她走紅，並拿下金曲獎最佳新人獎，「對，我承認，這首歌一開始讓我不屑！」讓全體大吃一驚，她又補充說：「你知道我唱西洋歌、聽西洋歌，對國語歌曲真的覺得還好。」但她感謝伍思凱、和後來幫她寫下〈沒那麼簡單〉的蕭煌奇，向兩位最重要的幕後功臣致敬。

▲▼ 黃小琥受邀上Amazing Talker 。（圖／大大娛樂提供）

▲ 黃小琥自曝玩得很開心。（圖／大大娛樂提供）

有趣的是，雖然四位主持人難得一展歌喉，但也沒「巴結」評審、Eko單刀直入問她：「有沒有玩過外國人？」讓黃小琥頓時三條線，另外三位主持人整個嚇傻，但她氣定神閒，不為所動，Sandra趕緊出聲緩頰，問黃小琥熱戀時是否有小名？黃小琥則大方表示，「就叫Honey啊！」當被問發聲秘訣，黃小琥搭配手勢，「通常是胸腔或者是丹田」，手一路往下比，被Sandra解讀為「該邊共鳴」，再度讓全場笑翻。演唱會購票洽年代售票系統。

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