YTR錫蘭「拒拍畢業祝福」遭公審！　怒嗆高中生意識過剩：沒人在乎

記者顧齊祐／綜合報導

隨著畢業季即將來臨，不少高中都會邀請名人拍攝畢業祝福影片。而近日就有一所高中聯繫百萬Youtuber錫蘭，希望他能拍攝祝福影片，卻收到「沒有人在乎你的畢業典禮」的回應。網友不滿地將對話截圖上傳至社群平台公審錫蘭，卻引來大批網友力挺錫蘭。錫蘭對此也發文表示「好像覺得別人免費慶祝他們畢業典禮是個理所應當的」。

▲錫蘭回應「沒有人在乎你的畢業典禮」遭公審。（圖／翻攝自Instagram／xilanceylan）



錫蘭今（27）日在Threads上發文，對此事件進一步說明「台灣有個我根本看不懂的文化：一鄰近畢業季就一群高中生找不同網紅名人，懇求別人免費拍一個影片給自己的畢業典禮」。他表示，一天能收到好幾封這類郵件，並質疑這種文化的來源「感覺就是有人做了，然後所有高中生就一直以來跟風起來了，然後沒有人好意思出來大聲拒絕」。

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▲錫蘭發文質疑拍攝畢業祝福的文化。（圖／翻攝自Threads／xilanceylan）



錫蘭接著說「真的沒人在乎一群高中生今天是畢業了還是流浪街頭了。為什麼一些高中生自我意識這麼過剩？好像覺得別人免費慶祝他們畢業典禮是個理所應當的既定程序一樣」。並針對有網友批評他態度不好，他也回擊「你又不是廠商，你又不給我什麼，你還指望我免費幫你做事」。

▲錫蘭曾在2023年發文表示不會拍攝畢業祝福影片。（圖／翻攝自Threads／xilanceylan）



而其實早在2023年，錫蘭就曾發文表示不理解拍攝畢業祝福的文化，並表明不會拍攝影片「不拍，不認識你學校。也不在乎一群高中生是畢業了還是流落街頭了。所以不想祝福」。