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葛兆恩全家都是腐女！拍BL劇「認識5分鐘就接吻」對象是男團成員

記者黃庠棻／台北報導

三立電視BL劇《對立而已》描述當情報探員遇上神秘組織，一場錯綜複雜的「諜對諜」任務悄然展開。劇中，葛兆恩飾演為了救罹患先天性心臟病的妹妹，不得已加入神秘組織，然而在任務執行過程中，卻意外與紀成澔飾演的情報探員展開對峙。

▲幸卓輝、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

▲幸卓輝（左起）、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

紀成澔的角色家族世代忠於政府機密組織「情報任務處」，此次他奉命調查神秘組織，試圖潛入敵營，卻沒想到目標對象正是葛兆恩。兩人因緣際會展開同居生活，互相試探、隱瞞身分，在「敵我難分」的關係中，漸漸產生曖昧情愫。

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《對立而已》演出陣容除了葛兆恩、男團「VERA」成員紀成澔（Nelson）外，其他參與演出的還包括夏和熙、林輝瑝、來自香港的幸卓輝，及資深演員沈孟生、林秀君等。

▲幸卓輝、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

▲幸卓輝、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

不僅如此，《對立而已》挑戰情報與間諜題材，被稱為「同志版的《史密斯夫婦》」，帶來全新的戀愛觀點與情感衝擊。每個角色在這部劇中都擁有專屬的情感線，特別是親情間的描寫更是感人至深。葛兆恩首次挑戰感情戲，直呼「太害羞了！」他和紀成澔相識不到五分鐘就為了試鏡親上，笑說「以前演戲都沒碰過這橋段。」現在回頭算算，兩人有超過十場以上親熱戲。

▲幸卓輝、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

▲幸卓輝、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

私底下，葛兆恩的媽媽、姐姐、妹妹全是「腐女」，讓他根本不敢和家人一起觀看，笑說「害羞到不行！」劇中他與紀成澔（Nelson）的情感發展被形容為「帶感又動人」，其中一場吻戲更是讓製作人讚嘆「這是VBL系列拍得最漂亮的一對！」細膩的情感鋪陳，讓觀眾直呼期待感爆棚。

▲幸卓輝、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

▲紀成澔、葛兆恩出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

而另一男主角紀成澔初登戲劇圈，來自來自馬來西亞的他，是男團VERA的成員，這次首次挑戰戲劇演出，讓團員們羨慕不已「因為以前都是唱跳，第一次又第一個跳出來演戲，所以大家羨慕吧！」。他笑說在拍戲期間私下都叫葛兆恩「老前輩」。

▲幸卓輝、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

▲幸卓輝、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

▲紀成澔、葛兆恩出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

幸卓輝這次特別為首映從香港趕來，過去演出常被封「渣男專業戶」，連製作人都笑說因為他的魅力太強，讓人想扒光他，這次同樣帶來讓人又愛又恨的角色，甚至被戲稱「讓人想脫掉他的衣服！」連夏和熙都和製作人許願，能與他拍攝親密戲。

▲幸卓輝、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

▲紀成澔、葛兆恩出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

葛兆恩這次除了挑戰緊張刺激的諜戰與情感糾葛，更特別為《對立而已》創作並演唱主題曲〈太陽雨〉，用音樂訴說角色在矛盾與愛戀中的心境，將於今天上線發行。此外，劇中CP葛兆恩與紀成澔，也將攜手演唱插曲〈我需要你〉，兩人深情對唱，勢必讓粉絲更加沉浸於劇情之中。《對立而已》將於3/28起VBL Series官方YouTube頻道首播，3/30起三立都會台首播，日本、韓國、東南亞、美洲、歐洲、紐澳等同步上架。

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對立而已, 幸卓輝, 林輝瑝, 紀成澔, 葛兆恩, 夏和熙

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