ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

送別一代大俠！張振寰訃聞曝光「走完67年歲月」　文內只留兒名字

記者黃庠棻／台北報導

「一代大俠」張振寰於14日被發現在家中離世，享壽65歲。他與前妻鮑正芳育有一子，現年約30歲，因兒子在國外無法即時處理後事。離婚23年的鮑正芳展現深厚情義，主動協助安排後事坦然表示「就送最後一程了。」告別式預計於3月29日舉行，稍早他的訃聞也曝光。

▲▼張振寰被發現陳屍家中多時。（圖／翻攝自微博）

▲張振寰被發現陳屍家中多時。（圖／翻攝自微博）

張振寰的訃聞稍早公開，寫道「父親 張振寰 先生，緣盡於民國一一四年三月十四日（農曆二月十五日）下午五時十分，安詳的離開家人、親友。距生於民國四十八年十月十二日，走完了六十七年人生歲月。生前留下許多臉炙人口的影視作品，武俠大俠深植人心，在此邀請父親之親友們送父親最後一程，願父親一路好走。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張振寰訃聞曝光。（圖／經紀人提供）

▲張振寰訃聞曝光。（圖／經紀人提供）

雖然張振寰的後事由鮑正芳一手包辦，但訃聞中僅列兒子的名字，因為他遺體被發現時已身亡多時，確切死亡時間還有帶查驗，但最終訃聞仍以發現遺體的時間公告。

▲張振寰訃聞曝光。（圖／經紀人提供）

▲張振寰訃聞曝光。（圖／經紀人提供）

此外，張振寰訃聞上的年紀則是以虛歲來算，因此寫67歲。告別式將於3月29日上午7時40分於臺北市懷愛館景仰樓二樓至善四廳舉行。事實上，張振寰過去因為家暴鮑正芳而走向離婚，在他過世後，女方表示「死者為大！願他離苦德樂，往生極樂國土，一路好走！」

▲▼鮑正芳今年上半年就前往大陸工作，曝已打完兩劑疫苗自保。（圖／TVBS提供）

▲張振寰前妻鮑正芳。（圖／TVBS提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

推薦閱讀

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

金秀賢前員工爆料+1！5年努力被否定…「金賽綸無酬工作」內幕反轉

金秀賢前員工爆料+1！5年努力被否定…「金賽綸無酬工作」內幕反轉

唐綺陽「10個月瘦20kg」0修圖畫面曝！公開減肥3重點 全場驚艷：紙片人

唐綺陽「10個月瘦20kg」0修圖畫面曝！公開減肥3重點 全場驚艷：紙片人

小鬼「我要留在這個公園」入夢提1要求 貝童彤轉頭看哭醒了：捨不得

小鬼「我要留在這個公園」入夢提1要求 貝童彤轉頭看哭醒了：捨不得

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

金秀賢前員工爆料+1！5年努力被否定…「金賽綸無酬工作」內幕反轉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張振寰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 54歲樂團主唱太猛！　5場鐵人三項完賽...宣布再加碼挑戰
  2. 鍾明軒「外人不知台灣」引熱議！　一隻阿圓曝經驗：99%肯定認識
  3. 【一刀未剪】曾國城是談黃子佼還是小優？　311發言逐字重現
  4. 黃子佼涉持有2259個兒少性影像　婦團籲重罰：對社會構成巨大危險
  5. 米可白喊話愛犬：離開也要在我懷裡！　「難過悲傷我承受」惹鼻酸
  6. 港女星認了「2年前就離婚」！　前夫IG曾訴遭背叛：情節比小說狗血
  7. 歐陽靖被診斷「過重20公斤」！產後身體出3狀況：是時候好好面對
  8. 金秀賢形象全毀！李多慧看新聞吐心聲　認沒看過對方戲「原因曝光」
  9. 黃大煒來台20年「電話狂給陌生人」王力宏也沒回　唯一聯繫的是他
  10. 李珠珢來台地位受影響？李多慧正面回應了　認私下無交集「原因曝光」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366