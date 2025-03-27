送別一代大俠！張振寰訃聞曝光「走完67年歲月」　文內只留兒名字

記者黃庠棻／台北報導

「一代大俠」張振寰於14日被發現在家中離世，享壽65歲。他與前妻鮑正芳育有一子，現年約30歲，因兒子在國外無法即時處理後事。離婚23年的鮑正芳展現深厚情義，主動協助安排後事坦然表示「就送最後一程了。」告別式預計於3月29日舉行，稍早他的訃聞也曝光。

▲張振寰被發現陳屍家中多時。（圖／翻攝自微博）

張振寰的訃聞稍早公開，寫道「父親 張振寰 先生，緣盡於民國一一四年三月十四日（農曆二月十五日）下午五時十分，安詳的離開家人、親友。距生於民國四十八年十月十二日，走完了六十七年人生歲月。生前留下許多臉炙人口的影視作品，武俠大俠深植人心，在此邀請父親之親友們送父親最後一程，願父親一路好走。」

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▲張振寰訃聞曝光。（圖／經紀人提供）

雖然張振寰的後事由鮑正芳一手包辦，但訃聞中僅列兒子的名字，因為他遺體被發現時已身亡多時，確切死亡時間還有帶查驗，但最終訃聞仍以發現遺體的時間公告。

▲張振寰訃聞曝光。（圖／經紀人提供）

此外，張振寰訃聞上的年紀則是以虛歲來算，因此寫67歲。告別式將於3月29日上午7時40分於臺北市懷愛館景仰樓二樓至善四廳舉行。事實上，張振寰過去因為家暴鮑正芳而走向離婚，在他過世後，女方表示「死者為大！願他離苦德樂，往生極樂國土，一路好走！」

▲張振寰前妻鮑正芳。（圖／TVBS提供）