YUMA離婚後首發片！　開新頻道「掰了66萬訂閱」移居地曝光

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去（2024）年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，今年1月18日兩人同框拍片，正式宣布夫妻倆離婚。離婚後，Ryu與新女友的感情相當穩定，先前還曾透過社群放閃，許久沒有消息的Yuma也終於在26日晚上曝光了新頻道，宣布「新的開始」。

▲Yuma開了新頻道重新開始。（圖／翻攝YouTube／yuma / 日本人的日常、IG）

Yuma原擁有66.2萬訂閱的頻道「YUMA / 日本人的日常」，26日晚間透過Instagram更新動態，附上了新片連結，點進去可以看到標題為「新的開始」的影片，並開了新的頻道，之後似乎會將重心轉移至此，影片中可以看到她帶著寵物兔子搭船前往北海道，透過搬家公司將行李搬至新家，宣告新生活的開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先前，Yuma在最後一次與Ryu同框時，表達對過去十年的感激，並對引起粉絲們的失望表示歉意。她回顧自己從一位語言能力有限的新人，成長為深受歡迎創作者的歷程，並感謝Ryu和支持他們的觀眾們給予的幫助和鼓勵。Yuma坦承自己的行為對Ryu造成了傷害，並再次向他道歉，「我真的很後悔傷害了Ryu」。儘管他們的婚姻告終，Yuma坦言仍對過去共同經歷的時光以及所學到的經驗表示珍惜。