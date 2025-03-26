韓雙人組合四度訪台！　成員驚喜收大壽桃慶生

記者蔡琛儀／台北報導

南韓雙人組SEVENUS成員Heejae與Ireah第四度造訪台北，於3月22日舉辦演唱會「SEVENUS Concert in Taipei: On Air Night with HEEALA」，還特別上了電台節目，主持人「耐玩DJ」Bryan為成員Ireah準備了驚喜慶生活動，送上超大壽桃，讓Ireah感動不已。

▲南韓雙人組SEVENUS第四度來台北。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Heejae與Ireah一開始見到壽桃時相地驚訝，Heejae笑稱壽桃上的字太難辨認，而Ireah則表示壽桃看起來很好吃，Bryan解釋壽桃象徵長壽，並祝福SEVENUS未來事業蒸蒸日上，Ireah在節目中分享，他希望每年生日都能與粉絲一起度過，留下美好回憶。

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節目中還準備了熱門的花朵音樂蠟燭，點燃後會綻放花瓣並播放生日快樂歌，然而蠟燭的音樂一度無法關閉，讓現場氣氛變得相當搞笑，Bryan隨後送給Heejae一根藍色蠟燭，Heejae開玩笑說：「太好了，我也有一個吵死人的蠟燭了！」

▲SEVENUS第四度來台北。（圖／Hit Fm聯播網提供）

此外，Bryan對SEVENUS的中文程度感到驚訝，兩人在節目中能用中文自我介紹並進行基本對話，SEVENUS表示，公司安排他們學習中文，每次來台北都感受到粉絲的熱情，因此希望能用中文回饋粉絲，現場Bryan教他們一些可愛的流行語，像是「看到HEEALA這麼可愛，我沒了」，SEVENUS迅速學以致用，讓直播中的粉絲狂刷愛心。