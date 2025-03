韓雙人組合四度訪台！　成員驚喜收大壽桃慶生

記者蔡琛儀/台北報導

南韓雙人組SEVENUS成員Heejae與Ireah第四度造訪台北,於3月22日舉辦演唱會「SEVENUS Concert in Taipei: On Air Night with HEEALA」,還特別上了電台節目,主持人「耐玩DJ」Bryan為成員Ireah準備了驚喜慶生活動,送上超大壽桃,讓Ireah感動不已。

▲南韓雙人組SEVENUS第四度來台北。(圖/Hit Fm聯播網提供)

Heejae與Ireah一開始見到壽桃時相地驚訝,Heejae笑稱壽桃上的字太難辨認,而Ireah則表示壽桃看起來很好吃,Bryan解釋壽桃象徵長壽,並祝福SEVENUS未來事業蒸蒸日上,Ireah在節目中分享,他希望每年生日都能與粉絲一起度過,留下美好回憶。

節目中還準備了熱門的花朵音樂蠟燭,點燃後會綻放花瓣並播放生日快樂歌,然而蠟燭的音樂一度無法關閉,讓現場氣氛變得相當搞笑,Bryan隨後送給Heejae一根藍色蠟燭,Heejae開玩笑說:「太好了,我也有一個吵死人的蠟燭了!」

▲SEVENUS第四度來台北。(圖/Hit Fm聯播網提供)

此外,Bryan對SEVENUS的中文程度感到驚訝,兩人在節目中能用中文自我介紹並進行基本對話,SEVENUS表示,公司安排他們學習中文,每次來台北都感受到粉絲的熱情,因此希望能用中文回饋粉絲,現場Bryan教他們一些可愛的流行語,像是「看到HEEALA這麼可愛,我沒了」,SEVENUS迅速學以致用,讓直播中的粉絲狂刷愛心。