試映會播完…觀眾狂問「片尾曲誰唱的」　他首挑戰客語認：被拐的

記者黃庠棻／台北報導

客家電視旗艦劇集《星空下的黑潮島嶼》上週於臺北及臺南各舉辦一場首映會，除演出及製作備受好評外，以直白而純粹如同纏著砂礫的嗓音所演繹的片尾曲〈神的回信〉，也引起觀眾好奇，紛紛詢問是由誰演唱。得知是柯智棠首次以客語詮釋歌曲，學習語言速度令人大表驚豔，也期待歌曲正式發行。





▲《星空下的黑潮島嶼》劇中的歌曲在試映會上引起討論。（圖／好多音樂提供）

由知名音樂製作人陳建騏作曲，並由葛大為作詞、饒瑞軍改譯為客語詞的〈神的回信〉，是三人繼電視劇《茶金》主題曲〈查有此人〉後再次合作，除有華語及客語兩種版本外，也由柯智棠改寫英語歌詞版本。

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▲柯智棠首次挑戰客語歌曲。（圖／好多音樂提供）

首次挑戰客語歌曲的柯智棠笑稱自己是被「拐上船」，因為一開始拿到的是中文歌詞，後來卻從「加入幾句客語」到變成「整首客語」，讓他想拒絕都來不及。不過他也為此努力跟著客語老師學習，一字一句從咬字開始琢磨，錄音時更要同時兼顧正確發音及投入感情，讓他感到很有挑戰，幸好最後的成果讓大家都十分滿意。

▲《星空下的黑潮島嶼》劇中的歌曲在試映會上引起討論。（圖／客家電視提供）

而身兼製作人及作曲的陳建騏則表示，在《星空下的黑潮島嶼》裡的新生訓導處，無論是管理者及被管理者哪一方，都在尋找一個出口及答案，因此在寫〈神的回信〉時不寫悲傷的旋律，而希望它更像是一首媽媽會唱給孩子聽的兒歌，所以用了比較簡單的旋律。

▲知名音樂製作人陳建騏。（圖／好多音樂提供）



陳建騏也對葛大為填的詞相當喜歡，認為寫出了這首歌的靈魂，像是最後一句「潮汐是神的回信，卻帶不走星星」，生離死別如同潮汐來去，但天上星辰依舊在那，把希望、未來寄託星星就不會覺得孤單，不僅呼應劇情，也達到了把這首歌當成尋找出口的核心價值。

▲《星空下的黑潮島嶼》劇中的歌曲在試映會上引起討論。（圖／好多音樂提供）

除了〈神的回信〉，陳建騏還負責劇中極為重要的一首配樂〈黑潮島〉。劇中喜愛小提琴的主角羅有德（黃河飾）有一首自己譜寫但未發表的旋律，是全劇最重要的劇情高潮。陳建騏為了這個場景創作出〈黑潮島〉，時而低迴時而高亢，不只象徵了主人翁多舛的命運及苦痛，也帶出了必須走出來的振作心情。

３月26、27、28日的POP Radio「POP大首播」，將可搶先聽到〈神的回信〉華語版，而完整的〈神的回信〉客語、華語、英語三個版本及〈黑潮島〉，已確定都將在3月30日《星空下的黑潮島嶼》戲劇首播當日數位發行，讓劇迷、樂迷都能在追劇同時，也能透過音樂以不同的方式感受。而〈神的回信〉MV也將在３月29日於誠品南西的製作分享會正式曝光，之後也將會在YouTube公開播放。