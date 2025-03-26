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勇兔曝八點檔男神私下暖舉「提醒走光」　首度合作就即興演出！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》自林筳諭（勇兔）飾演的「蔡佩茹」與傅子純飾演的「陳瑞達」登場後，兩人逗趣又自然、粉紅泡泡滿溢的互動迅速擄獲觀眾的心，社群討論度更是直線上升。

▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

日前播出林筳諭，因喝醉酒與傅子純意外相遇，兩人之間充滿笑料的對手戲，成為劇中一大亮點。她回憶起與傅子純的初次合作，印象最深刻的就是兩人的第一場對手戲，表示非常感謝對方在拍攝現場的照顧，不僅貼心提醒她注意裙子，還在對戲時給予許多幫助，讓她感到非常安心。

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▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

其中一場戲，林筳諭必須演出嘔吐戲碼，傅子純即興加入的台詞，更讓這場戲增添了不少趣味，讓她笑說「跟子純哥合作起來非常愉快！」然而，隨著劇情發展，林筳諭也分享跟傅子純的進展，她透露由於劇中傅子純的角色會生病，台詞大幅減少，導致她必須獨自背誦大量台詞。

▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

而傅子純則一臉自在，甚至在對戲時肚子咕嚕咕嚕叫，讓她直呼一不小心就出戲。傅子純還開玩笑說「你講台詞太好聽，要讓你多講一點！」對於與林筳諭的合作，傅子純則表示，雖然兩人以往合作機會不多，但林筳諭是一位非常敬業、專業且演技精湛的演員，能夠與她合作感到非常開心。

▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

至於劇中林筳諭酒醉的橋段，傅子純也分享了自己對於處理酒醉人士的看法，他認為遇到不認識的酒醉人士，最好還是保持距離，而如果是認識的人，則會盡力勸阻他們繼續飲酒，並確保他們的安全。

▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

▲林筳諭（勇兔）在《好運來》首次與傅子純搭擋。（圖／民視提供）

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好運來, 林筳諭, 勇兔, 傅子純

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