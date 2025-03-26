《街頭女戰士3》國際級超強陣容！　5國6隊「首次評比影片」全公開

記者張筱涵／綜合報導

《街頭女戰士》從第一季就廣獲超高人氣，第二季更邀請到來自日本和紐西蘭的舞者們一同較量舞技，這次進入第三季，規模拉到全球，共有來自5個國家的6支隊伍，韓國隊更是由第一季各隊組長所組成，目前第一次全球評比的影片已經正式曝光，引起熱烈討論。

▲《街頭女戰士》第三季有來自各國的舞蹈好手。（圖／翻攝自韓網）



《街頭女戰士》第三季規模拉到全球，這次節目名稱就叫《World of Street Woman Fighter》（簡稱《WSWF》），即將於5月正式播出。而目前官方頻道正式宣布「World of K-POP任務」全球大眾評選正式開跑，各參賽隊伍將以韓國代表性的K-POP歌曲進行表演對決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季《WSWF》採取國家對抗賽形式，邀請來自韓國、美國、日本、紐西蘭、澳洲等5國6隊的頂尖女舞者參賽，陣容空前龐大。節目日前率先公開韓國代表「Team Korea」的正式隊名「BUMS UP」，由《街頭女戰士》第一季的8位領袖舞者Monika、Honey J、Aiki、Rihey、Hyojin Choi、Gabi、Noze、Leejung，加上新成員Lip J共9人組成。

官方也於21日透過社群平台釋出各國隊伍的剪影影片，結合隊伍代表色與舞者動作，提升神秘感與期待值。節目製作團隊透露，《WSWF》自3月起進入錄影，無論規模或陣容都堪稱歷代最大，「將再次掀起全球舞蹈熱潮」。先前官方已釋出一支Team Korea命運預告片，除呈現新舊舞者合體，也揭示隊名背後寓意，引發粉絲熱烈討論。

▼Jennie組曲挑戰，韓國隊。（影片／取自YouTube／The CHOOM (더 춤)，如遭刪除請見諒）



▼Jennie組曲挑戰，日本隊。（影片／取自YouTube／The CHOOM (더 춤)，如遭刪除請見諒）

▼G-Dragon組曲挑戰，日本隊。（影片／取自YouTube／The CHOOM (더 춤)，如遭刪除請見諒）

▼G-Dragon組曲挑戰，美國隊。（影片／取自YouTube／The CHOOM (더 춤)，如遭刪除請見諒）

▼aespa組曲挑戰，紐西蘭隊。（影片／取自YouTube／The CHOOM (더 춤)，如遭刪除請見諒）

▼aespa組曲挑戰，澳洲隊。（影片／取自YouTube／The CHOOM (더 춤)，如遭刪除請見諒）