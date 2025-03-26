《影后》牧森回歸劇場！台上「女上男下」激烈互動　爸媽就在台下

記者黃庠棻／台北報導

因《影后》爆紅的牧森，受劇團「曉劇場」邀請，跨界演出日本鬼才藝術家寺山修司作品《毛皮瑪利》，3月21日至3月30日於萬座曉劇場展開一連八場的演出。

▲牧森挑戰舞台劇《毛皮瑪利》演出。（圖／曉劇場提供）

畢業於北藝大戲劇系的牧森，暌違5年之久重回劇場，首週演出獲得觀眾熱烈回響。牧森表示，接到邀請時非常期待，大學就是學習劇場相關，對舞台劇並不陌生，不過畢業之後就沒有演過舞台劇，回劇場有種回家的感覺，一切都很熟悉，雖然還有很多要學習，但心是溫暖的。

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▲牧森挑戰舞台劇《毛皮瑪利》演出。（圖／曉劇場提供）

劇中，牧森飾演一位有著17歲外表，心智年齡卻只有7歲的少年欣也，被母親長期養在屋裡，唯一工作就是在房間撲蝶，認為媽媽創造出來的一切就是全世界，直到少女闖入，帶給他慾望的啟蒙和想像，他開始自我困惑跟矛盾。

▲牧森挑戰舞台劇《毛皮瑪利》演出。（圖／曉劇場提供）

導演鍾伯淵透露，在選角時，第一次見到牧森就印象深刻，高大但精壯的身材，卻擁有真摯純真的眼神，很符合角色設定。牧森內在也隱藏著一股爆發力，更能展現出母親將男孩豢養在家中，直到最後反抗母親時給予觀眾意料之外的衝突感。

▲牧森挑戰舞台劇《毛皮瑪利》演出。（圖／曉劇場提供）

牧森說「這個角色非常困難，他的外表與心智年齡不同，我每次練習都一直在找感覺，也跟導演討論，嘗試各種聲音語調、動作去凸顯角色不同面向。」為了做角色功課，他向《ETtoday星光雲》透露，有特地去看艾瑪史東、馬克魯法洛主演的電影《可憐的東西》揣摩。

▲牧森挑戰舞台劇《毛皮瑪利》演出。（圖／曉劇場提供）

不僅如此，牧森也會觀察周遭及路上小朋友的行為舉止跟反應，例如生氣會跺腳、嘟嘴、開心就會扭屁股、講話很直接、也會很容易害羞。而為了飾演小男孩，這次除了加上雀斑跟腮紅的妝容，牧森也換上膝上極短褲，讓他害羞地表示「有點不習慣，演了四場還是很害羞，但為了角色我可以。」

▲牧森挑戰舞台劇《毛皮瑪利》演出。（圖／曉劇場提供）

睽違五年再度回到劇場的牧森，上台前一點都不緊張，因為要專注於角色及筆記，反而更期待趕快上台演出。對於如何在影視及劇場間作轉換，牧森說「以前對劇場熟悉，但進入影視後，又吸收了全新的表演方式。這次重回劇場，我需要再次切換思維找回感覺，例如不要背台以及走位、台詞、面向、動作、聲量都要同時注意，排練三個月，也可以說是重新學習。」

▲牧森挑戰舞台劇《毛皮瑪利》演出。（圖／周子娛樂提供）

印象最深刻的是，牧森排練過程中要背一長串台詞以及各種蝴蝶的學名、中間導演也臨時加了地蹦、翻滾等動作。首場演出完，因有許多跪地及掙扎的動作而不小心受傷了。

▲牧森挑戰舞台劇《毛皮瑪利》演出。（圖／周子娛樂提供）

牧森表示，第一場演完膝蓋就一大塊皮脫落、腳底也被劃破，雖然帶傷上陣，不過不會影響後面場次的演出，也會盡全力表現。在22日晚間的演出中，他強忍著腳底的傷上台演出，沒想到演到一半貼布脫落，下半場都帶傷演出，直呼「雖然很專心演出，但仍感覺得到很痛」。

▲牧森挑戰舞台劇《毛皮瑪利》演出。（圖／周子娛樂提供）

《毛皮瑪利》首週演出完反應熱烈，師姐林依晨、師妹林奕嵐、袁漠遙也都空出時間進劇場支持。牧森的爸爸媽媽也特別北上為兒子加油，他表示，很感謝他們，因為題材前衛，甚至還有女上男下的煽情戲碼，直呼「一開始覺得他們會不能接受，不過爸媽在看完後，反而很投入地跟我分享劇情，也說我表現得很棒。」牧森出演作品《毛皮瑪利》於3/28至3/30還有四場演出，歡迎大家踴躍購票，進劇場支持。