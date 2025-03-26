曹佑寧挑戰暗黑扭曲人格！兄弟「因愛成魔」　劉修甫：太赤裸

記者蕭采薇／台北報導

電影《刺心切骨》融合擊劍、心理驚悚、殺人事件元素，故事圍繞在擊劍選手兄弟劉修甫、曹佑寧之間陰暗且複雜的情感為主軸。不僅以擊劍題材受到關注，還獲得多個國際影展的入圍與獲獎肯定。曹佑寧則有別於過往大銀幕的陽光正面形象，充分挑戰極度暗黑扭曲的角色人格特質。

▲《刺心切骨》故事圍繞在曹佑寧（右）、劉修甫之間陰暗且複雜的兄弟情感。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）



《刺心切骨》預告一開始便透露出兄弟之間的複雜情感，劉修甫飾演的弟弟子滐，以獨白方式向哥哥痛心喊話：「就算現在我很清楚他是什麼樣子，我還是不知道怎麼阻止自己不在乎他、不愛他。」

曹佑寧飾演的哥哥子涵回應道：「我以為就算全世界的人都不相信我，但我至少還有你！」透過擊劍運動「保持好安全距離才能有效防守」的戰術對話，暗喻兄弟對於過往事實真相及相處關係上的進攻與防守，預告的最後，由丁寧飾演的母親說出，「你到底要騙你自己到什麼時候？」留下伏筆。

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▲《刺心切骨》劉修甫透露擊劍運動相當訓練智商。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）



《刺心切骨》以擊劍運動作為劇情的重要元素，導演劉慧伶曾是新加坡擊劍國家代表隊國手，因此對擊劍比賽畫面必須呈現出的專業性與真實性更加要求。劉修甫與曹佑寧為此進行了9個月的專業訓練，包括表演課與擊劍特訓。

▲《刺心切骨》曹佑寧詮釋天才型擊劍選手，進行了9個月的專業特訓。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

劉修甫不諱言表示：「擊劍運動需要練智商！透過場景與道具更能加速進入角色狀態。」曹佑寧坦言一開始對擊劍運動很有把握，「沒想到訓練第一天光是練習擊劍走路，就是很大的挑戰，差點以為自己肢體有障礙，原本的自信深受打擊。」後來他從基礎動作開始嚴格練習，終於在正式拍攝時獲得導演的肯定眼神。

▲《刺心切骨》曹佑寧飾演有著暗黑扭曲性格的哥哥溫子涵。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

劉修甫與曹佑寧首度搭檔演兄弟，在角色詮釋上也都有新的演技突破，劉修甫分享：「要飾演個性如此真誠、不怕受傷害的去為身邊的人付出，對我來說確實有難度，有一種很赤裸的感覺需要去克服。」而曹佑寧則有別於過往大銀幕的陽光正面形象，充分挑戰極度暗黑扭曲的角色人格特質。

▲《刺心切骨》丁寧飾演一心阻止兩個兒子相處的媽媽。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

兩人的精彩對手戲更在國際影展特映後獲得滿滿掌聲，兄弟間矛盾難解的心理衝突與道德拉扯，讓電影不看到最後一秒都難以預料結局發展。電影由導演劉慧伶自編自導，並獲得2024年捷克卡羅維瓦利國際影展（Karlovy Vary International Film Festival）最佳導演獎。

▲《刺心切骨》由新加坡新銳導演劉慧伶（右）自編自導。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

劇情講述曾為擊劍好手的哥哥溫子涵（曹佑寧飾）某次比賽因失控行為入獄，同樣學習擊劍的弟弟溫子滐（劉修甫飾）因此受到隊友排擠，在母親（丁寧飾）的刻意阻撓下，哥哥與原生家庭幾乎斷絕聯繫，直到出獄後，兄弟瞞著母親私下見面相處，隨著子滐與哥哥的關係越來越親密，他卻逐漸意識到過去的真相錯綜複雜，讓人捉摸不透的哥哥也許並非如自己所想像，正醞釀著更黑暗的災難即將發生，電影將於4月18日全台上映。