陽帆愛女安吉爆陷焦慮失眠！　竟意外變成新歌靈感

記者蔡琛儀／台北報導

陽帆愛女、創作歌手ANGIE安吉因為在熱門影集《影后》中演唱歌曲〈想像我們〉走紅，去年底推出首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》的實體版本，專輯同名歌曲靈感來自安吉的失眠和焦慮。她表示：「『焦糖眼』代表我的眼睛顏色，也象徵日出的色調，彷彿整夜未眠直到日出，但從正面看，日出的焦糖色在我眼中是美麗的。」

▲安吉推出全新單曲〈Caramel Eyesa 焦糖眼〉。（圖／索尼提供）

安吉透露，這首歌的創作過程十分順利，一氣呵成，並且完美概括了整張專輯的概念，因此選為專輯名稱。MV拍攝也同樣順利，安吉幾乎零NG，快速完成拍攝，導演為了呈現歌曲中的不安和徬徨，特別製作了一顆巨大的焦糖眼道具，安吉一看到這顆焦糖眼就非常興奮，迅速進入歌曲氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拍攝過程中，她表現精準，所有鏡頭幾乎一次OK，讓全場驚呼連連。安吉甚至開玩笑地表示想把這顆焦糖眼帶回家，最後真的將道具打包帶走，笑稱：「超喜歡這個眼睛！」

▲ANGIE安吉新歌描述自己失眠的心情。（圖／索尼提供）

隨著歌曲的熱烈反響，安吉的工作邀約不斷，包括時尚品牌活動和演出活動。此外，她還接下舞台劇《腦內失控的itunes》，工作量爆滿，但她表示忙得很開心，笑說：「這樣生活很充實，很好！希望可以一路忙下去。」