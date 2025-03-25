《Running Man》官宣租借「新成員」！　崔丹尼爾合照7班底開趴

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男星崔丹尼爾正式加入熱門綜藝節目《Running Man》，成為最新一位「租借成員」，並已完成節目錄製。

▲崔丹尼爾（紅圈）正式加入《Running Man》，成為最新一位「租借成員」。（圖／翻攝自《Running Man》官方IG）



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《RM》官方IG今曬出最新大合照宣布：「慶賀，新租借成員加入！崔．丹．尼．爾，從毫無違和感的團體合照開始公開！親愛的觀眾朋友們，請多多指教。」

根據電視台25日透露，節目製作團隊特別準備了一場歡迎崔丹尼爾加入的主題競賽。節目成員們也熱情迎接他的到來，而崔丹尼爾以輕鬆隨和的模樣為現場帶來不少笑聲，該集節目預計將於4月6日播出。

所謂「租借成員」制度，是《RM》推出的綜藝首創概念，節目起初會推行這項制度，主要是為了解決藝人行程繁忙，無法長期配合錄製節目的問題，過去演員姜勳和池睿恩也曾擔任租借成員，其中池睿恩目前已成為節目固定班底。

節目PD崔馨仁表示：「崔丹尼爾雖然外貌帥氣端正，但卻充滿呆萌反差感，甚至比原成員更健談。他從首次錄影起就毫無違和地融入團隊，表現非常自然。觀眾可以期待他接下來更強烈的活躍表現。」