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快訊／《後宮甄嬛傳》陶昕然結束10年婚姻！　「我很遺憾」

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星陶昕然2015年嫁給何建澤，婚後育有1女，而在他們結婚將滿10年之際，她今（25日）透過微博公開目前已經離婚的消息，並坦承分開有一段時間了。

▲陶昕然拍《夾縫之間》想為受侵犯的人勇敢發聲。（圖／翻攝自陶昕然微博）

▲陶昕然離婚。（圖／翻攝自陶昕然微博）

陶昕然今天發文表示：「是的，分開已經有一段時間了，出於對孩子的保護，沒有跟大家同步我的生活。沒有狗血的劇情，對於，我們，走散成了，你，我，我很遺憾！」消息曝光後很快就有破千名網友湧入留言，且登上微博熱搜關鍵字。

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▲▼陶昕然。（圖／翻攝自微博／陶昕然）

▲陶昕然發文。（圖／翻攝自微博／陶昕然）

陶昕然與何建澤自2006年相戀，2015年登記結婚，同年5月舉辦婚禮，隔年迎來女兒，婚後生活低調溫馨，她也曾為育兒全面停工，堅持15個月純母乳哺育。多年來兩人感情穩定，頻頻合體出席活動，曾被外界視為模範夫妻，沒想到最終仍以分手收場。

現年40歲的陶昕然出身湖南，畢業於天津音樂學院戲劇系，2006年出道，2012年因飾演《後宮甄嬛傳》安陵容一角爆紅，演技備受肯定，之後陸續演出《胭脂》、《陪你一起長大》、《女士的法則》等劇，並於2024年主演電影《流水迢迢》、並擔任《夾縫之間》製片人及總出品人，持續活躍於影視圈。儘管婚姻畫下句點，陶昕然的演藝事業仍走得堅定。

▲陶昕然離婚。（圖／翻攝自陶昕然微博）

▲陶昕然在《甄環傳》飾演安陵容。（圖／翻攝自陶昕然微博）

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