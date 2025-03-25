記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星金秀安（김수안）早在2011年便以童星身份出道，演藝資歷豐富，近期在夯劇《苦盡柑來遇見你》演出叛逆女學生，令不少劇迷驚呼「太扯⋯根本看不出來」、「難怪眼熟」、「原來是她」、「完全沒發現」，意外成為劇迷熱議的焦點之一。

▲金秀安近期參與韓劇《苦盡柑來遇見你》演出。（圖／翻攝自金秀安IG）



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由IU與朴寶劍主演的韓劇《苦盡柑來遇見你》播出後，廣受全球劇迷喜愛，劇情溫暖療癒，收視與口碑持續攀升。隨著劇情進入下半段，角色也迎來年齡跨度的轉變，IU飾演的女主角「愛純」由影后文素利接棒演出，而她劇中所生的女兒「金明」的成長線也逐步展開，其中，她在求學階段擔任家教時教導的學生「吳珍妮」，意外引發熱烈討論。

▲金秀安9年前在《屍速列車》飾演男主角孔劉的女兒。（圖／翻攝自YouTube／車庫娛樂、資料照／車庫娛樂提供）

飾演叛逆女高中生「吳珍妮」的正是童星出身的金秀安，她曾在2016年大熱電影《屍速列車》中飾演孔劉的女兒，當時年僅10歲的她，以自然演技擄獲無數觀眾的心。如今年滿19歲的金秀安，已蛻變為氣質出眾的美少女，在《苦盡柑來遇見你》中以嶄新形象挑戰青春期叛逆少女。

▲金秀安如今已經19歲。（圖／翻攝自金秀安IG）



金秀安在2016年以電影《屍速列車》中飾演孔劉的女兒一角走紅全亞洲，當年那位被孔劉緊緊抱在懷中逃命的小女孩，如今已蛻變為氣質清新的青春少女。之後她接連在《軍艦島》、《與神同行》等多部電影中展現出色演技，穩固了童星地位。長期以電影作品為主的她，中間曾沉潛休息了2年多時間，接著於2021年以電視劇《妳的倒影》回歸，飾演高賢廷的女兒，以全新形象亮相，成熟的演出讓觀眾驚艷不已，見證她從童星轉型的華麗蛻變。