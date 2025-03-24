畢書盡暴瘦4公斤！「養肌見客」放送福利　閉關進度曝光

記者吳睿慈／台北報導

Bii畢書盡即將在4月19日於台北流行音樂中心舉辦「Bii WITH YOU」演唱會，門票完售，他也進入備戰倒數24天，排滿練唱、健身和舞蹈課程，不過之前重感冒，讓他瞬間瘦了4公斤，目前最大的目標是要長回肌肉，忙著增肌，這次更加入參與了周邊商品的構思，將推出2色「Bii穿Tee」、「Bii戴老帽」、「Bii Light應援手燈」、「Bbubu 掛飾布偶」和「Bii藏PVC海報」5個品項，萌度爆表，連他自己都直呼想送給女兒！

▲畢書盡為了參與演唱會周邊商品構思。（圖／索尼音樂提供）



畢書盡因重感冒掉了4公斤，在教練的要求下，吃得比以往多，甚至連炸雞都吃，他笑著說：「只要皮剝掉就可以吃，真開心！」他目前健身多集中鍜練腹部和胸肌，要讓這部分的肌群更長大一些再來見客。除此之外，他排了滿滿的健身課和舞蹈課，目前一週上5天健身房，加強鍜練，還要密集練舞，只為展現出帥氣成果，演唱會上準備演出舞蹈難度更高的舞曲，他直說：「這次的舞蹈對我來說一點都不簡單，舞步非常複雜又很快很多，所以演唱會前安排了好多堂舞蹈課。」幾乎天天到舞蹈教室報到的他苦笑說：「我會盡力練好的！」

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▲畢書盡近來都在閉關練舞。（圖／索尼音樂提供）



而他親自參與周邊商品構思，Bii說：「要特別介紹這次會出一隻Q版的我，很可愛，可以當鑰匙圈、吊飾，我自己都想收藏送給女兒！還有專屬手燈，演唱會上拿來當螢光燈，一定很美。」

▲畢書盡看到很多粉絲帶另一半來見他，獲得滿滿動力。（圖／索尼音樂提供）



雖然排練辛苦又忙碌，但畢書盡前陣子在簽票、簽唱會上，見到許多從出道以來就一直支持的粉絲，歌迷表示因為喜歡他，而開始想要挑戰演藝相關工作，正在朝夢想前進；還有很多歌迷帶著男友、老公和小孩一起來見他，甚至有位歌迷帶著韓國藉的未婚夫來見偶像，成為他近日排練最佳的動力，看著歌迷跟著他一起成長，他感動說：「看著大家跟我一起前往不同人生的下一個階段前進，很棒，真的很感動；也鼓勵大家有夢想就去試，不要被其他聲音干擾，聽自己內心的聲音。」承諾繼續努力準備演唱會，給大家最精彩的演出，演唱會周邊商品則於24日起開始預購。