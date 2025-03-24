恭喜！吳政澔家再添1子　「俏皮學兒自拍」：可愛像我

記者張筱涵／綜合報導

演員吳政澔近日正忙於拍攝八點檔大戲《好運來》，戲外已是1女之父的他，偶爾會在社群平台上分享生活點滴。21日，他在粉專開心宣布二寶報到的喜訊，並曬出與剛出生兒子的逗趣自拍，模仿兒子表情的可愛模樣立刻吸引大批粉絲與圈內好友留言祝賀。

▲吳政澔分享和兒子的合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳政澔 Jeng Hau Wu）



吳政澔當天分享的照片中，可見他反戴棒球帽，身穿醫院粉紅色隔離衣，開心地貼近剛出生的兒子合照。他特意「神同步」模仿寶寶「微張小嘴、睜大雙眼」的表情，父子倆的神情如出一轍，畫面溫馨又搞笑，讓人忍不住嘴角上揚。他也在貼文中幽默寫下：「晚安，這是吳阿迪」，為照片增添更多喜感。

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▲吳政澔和女兒相處甜蜜可愛。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳政澔 Jeng Hau Wu）



消息一出，洪浩竣、李又汝、黃少谷等藝人紛紛送上祝福，「恭喜啦，真古錐」、「恭喜爸爸」、「恭喜」等留言湧入。對於網友驚呼「哇，好可愛喔，恭喜」，吳政澔也開心回應：「像我！」至於有網友提到預產期似乎是4月初，他也笑說：「不想住太久」。

▲▼吳政澔與網友互動。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳政澔 Jeng Hau Wu）

