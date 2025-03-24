記者吳睿慈／綜合報導

南韓新人女團Candy Shop於2024年出道，剛成軍滿1年的她們，近期以新歌〈TIP TOE〉回歸，23日出演音樂節目《人氣歌謠》，成員SORAM卻發生放送事故，鞋子突然掉落在台上，但她臨危不亂、繼續演出，表現獲得讚賞，反而因此一戰成名，掀起大批網友前往朝聖該影片。

▲Candy Shop出演《人氣歌謠》卻遇上放送意外。（圖／翻攝自SBS YouTube）



Candy Shop於23日出演《人氣歌謠》，4人洋溢著青春感校服，帶來新歌〈TIP TOE〉，雖然新人，但台風穩健，展現優秀唱腔實力，只是演出才剛開始，SORAM的鞋子卻突然脫落，一隻鞋掉在舞台上，但她表情零變化，很快就繼續表演。

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▼▲SORAM鞋子突然脫落，但她表現很鎮定。（圖／翻攝自SBS YouTube）



SORAM就這樣光著一隻腳，在舞台上穿梭，連舞蹈動作都沒漏掉，表現令粉絲驚艷，表情管理更是絕佳，獲得很多歌迷的稱讚，表演影片引起熱烈討論，馬上在韓網瘋傳。

▲Candy Shop成員實力都很好。（圖／翻攝自SBS YouTube）



Candy Shop是由Brave Entertainment所打造的新人女團，成員皆有深厚的歌唱實力，該公司過去曾培育出「逆行奇蹟」女團BraveGirls，如今再推新團，引起熱烈討論。