ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宋慧喬狂曬應援餐車照！驚見久未合體的車珠英　私下互動曝交情超好

文／妞新聞

大家的復仇女王、暗黑修女即將再度變身回來啦！韓星「宋慧喬」繼在年初睽違十年再度跨足大銀幕、挑戰驚悚驅魔電影《黑祭司2：闇黑修女》之後，喬妹沒有停下他的腳步，演技領域大開，近日全心投入Netflix新作品《慢慢地，強烈地》的拍攝，將三度合體男神「孔劉」，全劇卡司還找來車勝元、李荷妮等大咖演員，超夢幻的陣容看來又是神劇預定啦。

《黑暗榮耀》大結局2年了

「同珢、惠程」私下大和解？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲車珠英《黑暗榮耀》飾演拜金空姐崔惠程。（圖／naver

近日剪了一頭小男孩短髮的宋慧喬，就透過個人IG更新拍攝近況，在演藝圈擁有好人緣的她，狂曬一波應援餐車認證照，其中一位送上超暖咖啡的好友，居然是好久沒有合體的大勢演員「車珠英」，在2022年年底開播的神劇《黑暗榮耀》中，車珠英飾演的霸凌5人幫小跟班、拜金空姐崔惠程，可沒有少欺負宋慧喬飾演的文同珢，事過境遷滿2年，沒想到居然大和解了！？

▲車珠英送應援餐車給宋慧喬。（圖／翻攝自IG@kyo1122）

可以看到照片中的綠色咖啡餐車，裝飾滿應援字句以及兩人的合照，還附上可愛的小餐桌供劇組人員休息充電，宋慧喬特別TAG車珠英寫下：「謝謝你～珠英」，車珠英則是在橫幅、杯子上為宋慧喬加油打氣，而且喬妹一口氣連續上傳3張，看起來私下交情超好。

▲近日車珠英出演節目，被主持人說越來越像前輩宋慧喬。（圖／naver

其實自從兩人在《黑暗榮耀》合作中，不少網友認為兩位女神長相神似，近日車珠英出演節目《食客許英萬的白飯紀行》時，就被主持人說越來越像前輩宋慧喬，車珠英立刻受寵若驚的不敢承認，大讚：「我不知道怎麼反應，宋慧喬真的太美了！」（等於也自誇了嗎XD）

【延伸閱讀】

43歲宋慧喬被18歲粉絲叫姊姊「真實反應流出」！頂小男孩頭亮相自嘲：我是姨母了

《黑暗榮耀》空姐車珠英19禁古裝露點被罵！突「淚灑攝影棚」爆料：爸爸叫我退出演藝圈

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

推薦閱讀

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 黑暗榮耀, 車珠英, 宋慧喬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小優捲大嘴巴風波道歉了！　神隱1個月認自責：未來我將更審慎
  2. 遭指害樂樂法利被拒入境　《百靈果》怒斥台派KOL：潑髒水搞內鬥賺流量
  3. 小炳體況亮燈「看了血液腫瘤科」　願一切沒事：為我禱告吧！
  4. 網上僱人「代掃墓」　大馬網紅墜詐騙圈套！訂金打水漂還被騷擾
  5. 《苦盡柑來》寬植是5年前《夫婦世界》渣夫！一句「陷入愛情不是罪」爆紅
  6. 人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相
  7. 曹西平「演藝圈大嘴巴真不少」　吐槽編故事很精彩：扯爆了！
  8. 曾敬驊新作大阪傳好消息　「一家四口奪最佳演出獎」歷屆影展首見
  9. 《賽德克巴萊》演員合體力挺！　他公開大讚自己「演什麼像什麼」
  10. 薔薔爸媽相隔20年首重逢　「昔雙外遇生下她」尷尬互動全被拍

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366