宋慧喬狂曬應援餐車照！驚見久未合體的車珠英　私下互動曝交情超好

文／妞新聞

大家的復仇女王、暗黑修女即將再度變身回來啦！韓星「宋慧喬」繼在年初睽違十年再度跨足大銀幕、挑戰驚悚驅魔電影《黑祭司2：闇黑修女》之後，喬妹沒有停下他的腳步，演技領域大開，近日全心投入Netflix新作品《慢慢地，強烈地》的拍攝，將三度合體男神「孔劉」，全劇卡司還找來車勝元、李荷妮等大咖演員，超夢幻的陣容看來又是神劇預定啦。

《黑暗榮耀》大結局2年了

「同珢、惠程」私下大和解？

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▲車珠英《黑暗榮耀》飾演拜金空姐崔惠程。（圖／naver）

近日剪了一頭小男孩短髮的宋慧喬，就透過個人IG更新拍攝近況，在演藝圈擁有好人緣的她，狂曬一波應援餐車認證照，其中一位送上超暖咖啡的好友，居然是好久沒有合體的大勢演員「車珠英」，在2022年年底開播的神劇《黑暗榮耀》中，車珠英飾演的霸凌5人幫小跟班、拜金空姐崔惠程，可沒有少欺負宋慧喬飾演的文同珢，事過境遷滿2年，沒想到居然大和解了！？

▲車珠英送應援餐車給宋慧喬。（圖／翻攝自IG@kyo1122）



可以看到照片中的綠色咖啡餐車，裝飾滿應援字句以及兩人的合照，還附上可愛的小餐桌供劇組人員休息充電，宋慧喬特別TAG車珠英寫下：「謝謝你～珠英」，車珠英則是在橫幅、杯子上為宋慧喬加油打氣，而且喬妹一口氣連續上傳3張，看起來私下交情超好。

▲近日車珠英出演節目，被主持人說越來越像前輩宋慧喬。（圖／naver）

其實自從兩人在《黑暗榮耀》合作中，不少網友認為兩位女神長相神似，近日車珠英出演節目《食客許英萬的白飯紀行》時，就被主持人說越來越像前輩宋慧喬，車珠英立刻受寵若驚的不敢承認，大讚：「我不知道怎麼反應，宋慧喬真的太美了！」（等於也自誇了嗎XD）

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