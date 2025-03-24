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林心如新劇「約砲鹹濕」找嘸大咖演出！李程彬點頭演海王…選角曝

【獨家】【床戲好害羞】林心如找嘸大咖演出　李程彬掛頭牌鹹濕約砲

▲李程彬曾以《她和她的她》拿下金鐘獎最佳男主角獎，近期將挑大梁演出林心如製作的新戲。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

林心如去年監製《有生之年》拿下金鐘獎最佳戲劇節目獎，近日開鏡新戲《有愛我們床上談》，以熱愛約砲的海王、海女遇上人生真愛為主題，但因故事鹹濕、尺度較大，一度傳出沒有一線演員想挑戰。據悉，後來是已獲金鐘獎肯定的李程彬，和身材火辣的莫允雯出線，林心如也力邀好友陶晶瑩和李李仁，演出劇中各自偷吃的夫妻，更是一大賣點。

林心如製作戲劇已有品質保證，從《16個夏天》《華燈初上》到去年奪獎的《有生之年》都叫好叫座，而她的最新作品再度挑戰新劇種，走黑色性喜劇風格的《有愛我們床上談》大開「性」視界！該劇改編自豆瓣冠軍小說，有高達155萬次下載，並找來《俗女養成記》編劇黃馨萱，寫出擅長的黑色幽默劇本。

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找新生代　莫允雯逞欲

【獨家】【床戲好害羞】林心如找嘸大咖演出　李程彬掛頭牌鹹濕約砲

▲莫允雯（右）將在林心如戲裡飾演浪蕩女。（圖／鏡週刊提供）

但這種海王題材敏感，裸露尺度大，檯面上的一線演員不是年紀過熟，就是放不開，最後由新生代李程彬、莫允雯和程予希等人出線演出。戲裡萬人斬的李程彬為了演出精蟲衝腦的海王，一週健身4次、每次1小時，鍛鍊成精壯肉欲男，渾身散發費洛蒙。

其餘還有《華燈》幫的章廣辰、江宜蓉、張軒睿等人，以及TVBS自家藝人張睿家，和曾在T台《加油喜事》合作愉快的洪都拉斯與外型可口的胡宇威。

【獨家】【床戲好害羞】林心如找嘸大咖演出　李程彬掛頭牌鹹濕約砲

▲林心如（右一）製作TVBS劇集《有生之年》，去年奪下金鐘獎最佳戲劇大獎。（圖／鏡週刊提供）

近兩年戲劇圈不少以探討性為題材的作品，《今夜我們為愛鼓掌》《曖曖內含光》以及尚未播出的《同棲散策》，尺度都大膽突破，但《有愛我們床上談》則直白以約砲生態為背景，描寫各種約砲攻略，以及欲海男女浮沉的片刻。

題材敏感　霍建華禁入

【獨家】【床戲好害羞】林心如找嘸大咖演出　李程彬掛頭牌鹹濕約砲

▲李程彬（右）曾和許瑋甯（左）合作《她和她的她》一人分飾兩角。（圖／鏡週刊提供）

林心如日前出席公益活動時，透露自己製作的戲並不會參演，相較於過去製作的戲碼大咖如林，這回力捧新秀，卡司預算可能接近小品，但細節製作更加倍用心。

林心如也坦言，自己製作的戲，因題材之故，往往並非老少咸宜，上小學二年級的女兒多半不能觀賞，也因此她之前接下動畫配音，好讓女兒能夠理解自己工作內容之一，而這回恐怕也不方便邀孩子的爸霍建華客串演出。她曾說：「每齣戲不一定都要幾億元的大格局，如果做小品，專注把故事說好、把質感弄好，找合適的演員來演，用心做的東西，大家一定能感受得到。」

【獨家】【床戲好害羞】林心如找嘸大咖演出　李程彬掛頭牌鹹濕約砲

▲林心如（中）和李李仁（左）曾因合作電影《迷失安狄》建立交情。右為陳澤耀。（圖／鏡週刊提供）


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