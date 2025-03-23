周杰倫、林志穎F1賽車同框　粉絲嗨喊：兩位不老男神太帥了

記者王靖淳／綜合報導

藝人周杰倫、林志穎今（23）日現身F1大獎賽現場，平時會透過社群記錄生活的兩人，事後也在IG發文曬出同框合照，貼文及照片一出，立即掀起網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「兩位不老男神太帥了。」

▲周杰倫、林志穎F1賽車同框。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

照片中，周杰倫身穿黑色皮衣，內搭紅色上衣，臉上還戴著黑色墨鏡，一旁的林志穎則穿著褐色外套，內搭白色上衣，下身搭配同色系的長褲，臉上同樣戴著墨鏡。兩人微笑看向鏡頭，分別手插口袋以及比出剪刀手勢。其中，周杰倫在文中搞笑表示，這組照片似乎很適合搭配電影台詞「我是藤原拓海，我想加入你的車隊」，林志穎則配文寫道「一級方程式賽車Formula One，一起支持法拉利。」

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▲▼周杰倫、林志穎在IG轉發彼此的合照。（圖／翻攝自Instagram／jimmylin）

貼文及照片曝光後不久，立即吸引網友朝聖留言，同時也紛紛稱讚兩人的外型依舊帥氣，「帥慘」、「兩位不老男神」、「我的兩個偶像」、「希望一起拍賽車電影」，掀起不小討論。此外，周杰倫還在IG限動轉發林志穎的貼文，搞笑表示自己記得還欠對方一首歌，為此，林志穎看到限動內容後，則邀請網友們截圖，並隔空喊話對方：「真的要記得。」