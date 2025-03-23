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曾敬驊飛大阪參加電影節「鐵粉追到日本」　新片才剛播就有人哭了

記者黃庠棻／台北報導

今年最溫暖、感動人心的電影《我家的事》躍上大阪亞洲電影節，兩場世界首映不只完售且好評爆棚，新銳導演潘客印與主演曾敬驊也特別飛往大阪與觀眾一同欣賞，接受全場熱烈掌聲歡迎上台映後的兩人激動不已。

▲曾敬驊與潘客印導演以《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

▲曾敬驊與潘客印導演以《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

第一次到大阪的曾敬驊，也是首次完整觀看《我家的事》全片，他坦言「心情既緊張又興奮，腦海回想起和片中家人藍葦華、高伊玲、黃珮琪、朱羿銘相處的時光，格外懷念。」導演潘客印則哽咽表示「像回家一樣！」

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新銳導演潘客印過去兩部短片作品《姊姊》與《有了？！》皆從大阪亞洲電影節出發走向世界，首部劇情長片《我家的事》回到大阪首映再次收服全場觀眾的心，不論男女老幼，大家跟著劇情又哭又笑，甚至電影開演不到半小時，影廳內就傳來啜泣聲。

▲曾敬驊與潘客印導演以《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

▲曾敬驊與潘客印導演以《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

隨著情感層層堆疊至片尾配樂響起，許多人情緒深受觸動，沉浸其中久久無法平復。有一名曾於台灣彰師大留學的大阪觀眾，映後興奮地分享對片中彰化場景與襪子工廠設定的共鳴「原本觀影是想練中文，結果片中大多是講台語，反而更加親切懷念！」

映後座談時，曾敬驊也透露片中最具情感張力的一場戲，當時他一時找不到頭緒，導演潘客印便默默帶他走上頂樓「放風」，讓他望向夜晚的星空與遠方景色，接著靈感如潮水般湧上，最終順利完成這場戲，也幫助他掌握與藍葦華詮釋父子關係時的節奏。

▲曾敬驊與潘客印導演以《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

▲曾敬驊與潘客印導演以《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

回望這段旅程，曾敬驊感性地說「能帶著《我家的事》與潘客印導演一起來到大阪亞洲電影節，和日本觀眾見面，這一切都是非常難得的緣分。」導演潘客印也驚喜拿出片中一幅關鍵的全家福圖畫並與全場觀眾合照，這張畫不只是片中家庭記憶的象徵，更巧妙呼應飾演父親的藍葦華親手漆上油漆的牆面痕跡，兩者相互呼應，讓全場觀眾為之動容。

▲曾敬驊與潘客印導演以《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

▲曾敬驊與潘客印導演以《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》昨日於大阪世界首映完美落幕，有日本導演觀後分享「這是一部精彩的電影，許多感動人心的情節，和有趣的時刻。」林書宇導演看完也直呼真是一部溫柔真誠的電影「讓我感受到一種我們當年開始拍片的純粹，台灣今年能有《我家的事》真好！」

▲曾敬驊與潘客印導演以《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

▲曾敬驊與潘客印導演以《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

許多曾敬驊的粉絲特地飛到大阪支持，並揮舞寫著「曾敬驊」的粉色應援字樣，潘客印導演的高中同學更帶來「票房一飛沖天」的紅布條飛抵大阪，吸引了不少當地觀眾的目光，替現場氣氛增添不少歡笑。

台灣新銳導演潘客印首部劇情長片《我家的事》，由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘領銜主演，這是一部關於家的真摯告白，透過四位家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與秘密，期待觀眾能從不同家人的視角，感受其中深刻情感。本片由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室有限公司出品，將於今年暑假登上大銀幕，感動獻映。

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曾敬驊, 我家的事, 潘客印

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