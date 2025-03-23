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突襲「綜藝大哥」緋聞女友家！呂文婉睹驚人一幕　波霸女星爆料下場糗

記者劉宜庭／綜合報導

資深媒體人呂文婉近日在節目上回憶過去擔任週刊記者時的精彩經歷，分享一段潛入綜藝圈重量級主持人緋聞女友住處的驚險採訪。她透露，當年接獲一名「波霸女星」主動爆料，聲稱自己是該主持人身邊助理女友的好友，甚至開口邀請她「直搗黃龍」，直闖該名女子住處，現場揭開令人震驚的一幕，「那個背影我到現在永遠無法忘記，太辣了！」

▲突襲「綜藝大哥」緋聞女友家！呂文婉睹驚人一幕　波霸女星爆料下場糗。（圖／翻攝自呂文婉臉書）

▲突襲「綜藝大哥」緋聞女友家！呂文婉睹驚人一幕　波霸女星爆料下場糗。（圖／翻攝自呂文婉臉書）

▲呂文婉常上節目分享過去採訪經歷。（圖／翻攝自呂文婉臉書）

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呂文婉回憶，當天上午約莫11點，她在該名「波霸女星」帶領下，造訪一間豪華華廈，敲門多時後，一扇鐵門緩緩開啟，卻不見人影。她立刻衝進屋內，眼前出現一個讓她至今難忘的畫面——一位身材火辣、只穿著小內褲的年輕女子瞬間從客廳跑回房間。波霸女星隨即指認「她就是新歡」。

接著，呂文婉進一步觀察屋內裝潢，確認如爆料所說，是剛整修完的全新空間，並指出主持人曾斥資百萬為女方家中重新設計。雖然女子並未出面詳談，記者離開後在附近咖啡廳等候，卻收到女子來電質疑「是不是帶記者衝康我」，氣氛一度尷尬緊張。

雖然採訪過程波折，但呂文婉強調當時已進行平衡報導，也訪問了該名男主持人本人。最妙的是，報導出刊當天，男主持人竟在節目中以此事件開場，甚至直接現場Call out給呂文婉，並未斥責，反而將整起風波轉化為節目笑料，還緊接著撥電話質問「爆料女星」，對方一頭霧水回應：「我現在在賣檳榔啦！」瞬間讓整件事變成綜藝橋段。

▲突襲「綜藝大哥」緋聞女友家！呂文婉睹驚人一幕　波霸女星爆料下場糗。（圖／翻攝自呂文婉臉書）

▲呂文婉佩服該名男主持人危機處理能力。（圖／翻攝自呂文婉臉書）

呂文婉也佩服該名男主持人危機處理能力，能將八卦話題成功轉化為自我宣傳，「後來其實你會發現說，他其實滿成功的，他不管在任何比較負面新聞的時候，其實他都懂得借力使力。」

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