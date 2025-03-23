真情對話曝光！　邱宇辰低潮「向王子借100萬」：那是一劑強心針

記者吳睿慈／台北報導

「最帥兄弟檔」王子（邱勝翊）、邱宇辰合體組團體「PC」，兩人過去相愛相殺，這回為了歌迷組團，邱宇辰有感而發，感性表示：「之前我有一陣子在工作生活陷入很比較低潮的狀態，他（邱勝翊）當時有看出來，但其實自己不知道，直到我有一次開口跟他求助借錢，他二話不說答應慷慨解囊，當下覺得很感動！」王子會後受訪時承認總計約莫借出100萬，邱宇辰也笑虧：「所以這次〈Candy〉他說什麼，我都說『好』。」

▲王子、邱宇辰兄弟倆出單曲。（圖／記者周宸亘攝）



邱宇辰出道多年，但也曾歷經低潮，他承認兄弟倆都愛面子，很難跟彼此開口借錢，「要開這個口很難，他自己可能也不好意思給我錢」，當哥哥真的拿出錢慷慨解囊時，他感動表示「疫情時他還願意伸出援手，對我來說就是一劑強心針。」王子補充加起來有100萬，他感恩在心，「這在我心裡，有記下一筆，所以〈Candy〉要幹嘛我都可以。」兄弟倆難得真情流露，但聊沒幾句話，哥哥王子又虧他「只是那時候要找他還錢，他都說『下個月、下個月』。」

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▲▼邱宇辰曾經遇過低潮，雖然愛面子，但最後不得已開口向王子借錢，哥哥的反應令他窩心。（圖／記者周宸亘攝）



邱宇辰因拍攝BL劇《關於未知的我們》打開高知名度，23日在簽唱會時，台下喊著他的尖叫聲滿滿，人氣超越王子，他還不忘虧哥哥：「知道我以前的感受了吧。」不過，王子刀子嘴豆腐心，當時戲劇走紅時，王子還把弟弟的接機影片傳給廠商、合作單位等等，幫弟弟談唱片與活動，邱宇辰笑認：「他現在變我另一個經紀人、協辦！」

▲▼邱勝翊、邱宇辰與粉絲互動。（圖／記者周宸亘攝）



提及選在這時候組團發歌，兩人透露當時兄弟倆很有默契地都提到很喜歡派偉俊寫的歌，索性跟公司提出建議後立刻邀歌，結果就促成兩人首次合體發新歌，身為哥哥王子邱勝翊更不改發揮幽默本性，故意「虧」弟弟開玩笑說：「因為他以前不太紅！」頓時全場大笑不說，還讓在旁的邱宇辰好氣又好笑的說：「是我之前比較想要自己獨唱好嘛！」被問到有無機會跟上之前人氣團腳步來個JPM重新合體？邱勝翊表示：「不排除任何可能性！如果有人需要我們合體或是有唱片公司想簽我們！」