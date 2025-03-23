8萬人瘋搶！陳奕迅高雄6場實名制完售　主辦單位「叮嚀這事」還有機會

記者吳睿慈／台北報導

「E神」陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會高雄站23日中午12點開賣，6場演唱會全採實名制購票，開賣瞬間湧入超過8萬人同時上線，短時間內門票全數火速完銷，網路上哀號聲四溢，但也有人嗨喊成功搶到票。睽違12年重返高雄巨蛋，E神魅力再度證明「一票難求」絕非虛名。

▲陳奕迅高雄6場實名制完售，23日下午3點清票還有機會。（圖／My Kan提供）



陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會高雄站於23日開賣，門票瞬間完售，讓網友大喊「到底是誰買到票」、「果然是手氣與運氣的戰爭」，也有不少網友盛讚實名制「第一次靠自己搶到E神門票」、「終於輪到我看Eason 」！

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迎接陳奕迅出道30週年，高雄返場演出未演先轟動，延續台北小巨蛋七場口碑橫掃的熱潮，高雄站也成為Eason對歌迷許下「想回來」承諾的真摯兌現。

▲主辦單位提醒勿購買網路上來路不明的票券，以及實名制必須帶身分證到場核對。（圖／My Kan提供）



主辦單位也提醒，本次全面採「實名制」購票，請勿購買來路不明票券，以免權益受損。入場時務必攜帶本人有效證件正本核對身份，並切勿將購票資訊或個資提供給陌生人，避免遭不肖人士利用。目前拓元系統正整理逾期未完成付款的訂單，預計23日下午3點釋出清票並再次開放販售，尚未搶到票的觀眾務必把握這波珍稀機會！