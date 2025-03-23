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《夫婦的世界》爆紅卻遭指霸凌！　沈恩祐「花了4年才終於還清白」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員沈恩祐（심은우）2020年以《夫婦的世界》受到矚目，但在演藝路正準備起飛之際，卻深陷校園霸凌的指控中，她也因此整整4年都沒有工作，而這份委屈，一直到今年3月21日才得以解開。

▲▼沈恩祐。（圖／翻攝自Instagram／sim.eunwoo）

▲沈恩祐2021年遭不實指控校園霸凌。（圖／翻攝自Instagram／sim.eunwoo）

沈恩祐因2020年出演《夫妻的世界》展現精湛演技而受到矚目，卻在2021年遭爆料中學時期曾霸凌同學，演藝活動全面停擺。對此，她提起刑事訴訟控告爆料人A某散布虛假事實，雖案件最終以「不予起訴」結案，但她強調：「檢方僅認定證據不足，不代表A某所言屬實。」

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沈恩祐方面也指出，當年警方調查期間，多位同班同學與班導師皆證明並無霸凌事件，連A某文中提及的相關人物也全數否認指控，唯獨A某堅持指控成立。此外，原本聲稱「只要求道歉」的A某，後續卻突然改變立場，甚至發送律師函要求她不得再訴說委屈，並開口索取金錢，對此沈恩祐選擇拒絕並申請再調查。

▲▼沈恩祐。（圖／翻攝自Instagram／sim.eunwoo）

▲沈恩祐2020年以《夫婦的世界》受到矚目。（圖／翻攝自《夫婦的世界》官網）

聲明中也提到，事件發生時沈恩祐正投入電視劇拍攝，擔憂影響劇組進度，她曾多次主動聯繫A某希望當面釐清誤會，卻全被拒絕。A某更將與她的首次通話內容外洩給媒體，並持續以不理性的方式向外界發表個人說法。

歷經長達4年的風波與沉寂，沈恩祐坦言生活困難，甚至收到曾合作導演的道歉信。她在聲明中感性寫道：「我失去了從小夢想的演員身份，至今仍承受著莫須有的惡評與嘲諷，心理雖持續治療，但依舊胸口鬱悶難解，最近甚至出現抽搐症狀，身心狀況明顯惡化。」

最後，沈恩祐方面懇請外界停止散布無根據的指控，現在已透過法律途徑證明清白，盼外界還公道，讓她能重新振作、找回作為演員的勇氣。

南韓網友看了聲明以後都說「這段時間該找誰來賠償啊」、「太心疼了」、「那個人真的太壞了，怎麼會做出這種事」、「真正有前科的人都還在活動…好心疼啊，希望她之前拍的作品也能順利播出」、「爆料的人到底在想什麼」、「當時人氣真的很不錯，很可惜」。

▲▼沈恩祐。（圖／翻攝自Instagram／sim.eunwoo）

▲沈恩祐希望外界可以還她公道。（圖／翻攝自Instagram／sim.eunwoo）

【沈恩祐聲明全文翻譯】

大家好。

以下是針對2021年某線上社群發表、關於沈恩祐學校霸凌的爆料事件，關於「捏造事實導致名譽毀損」的訴訟過程與最終結果，我們想在此說明立場。

雖然最終調查結果為「不起訴處分」，但在調查過程中已證明並無校園霸凌事實，我們希望藉此聲明，糾正這段期間「謊言變成真相」的錯誤狀況。

內容雖長，懇請大家耐心閱讀。

我們真心期盼，從這一刻起，沈恩祐能夠擺脫「校園霸凌加害者」的誣陷與誤解，重新找回失去的人生。

時間線整理：

- 沈恩祐的國中同學A某指控她為霸凌加害者，並多次修改、補充自己於四年前發表的原始文章。原文明言「並無身體暴力」，但去年A某突然改口，新增「沈恩祐曾施暴」的內容，並寄送存證信函。

- A某第二篇文章中，散布如「經紀公司曾向她求情」等虛假內容。當經紀公司表達抗議後，A某才改口道歉，至今總共四次修改文章。

- 曾與A某發生爭執的當事人出面表示，與事件無關的沈恩祐遭誤會。該當事人還提交書面陳述並接受媒體訪問，但A某仍拒絕接受事實。

- 儘管已有具體證人證詞，A某卻提議進行測謊。結果她自己未參與，沈恩祐則配合調查，且未出現任何謊言結果。

- 多名同班同學與班導師證稱並無A某所指之事，甚至連文章中提到的所有人物也皆否認。唯有A某一人堅持發生過。

- A某的父親甚至向國二導師提出：「國一導師也寫了證詞，請你也寫一份」，但事後確認國一導師從未寫過證詞，國二導師則以「無法說謊」為由拒絕配合。

- A某原本聲稱「只求道歉」，卻突然翻臉要求不得再對外訴苦，並提出金錢賠償要求。沈恩祐拒絕後，申請重新調查。

- 重啟調查在實務上極為罕見，但本案認定確有必要，因而展開。此為全國罕見案例。

- 根據法律，名譽毀損需證明A某知道內容為虛假卻仍故意發布。但A某即使面對證人仍堅持自己所信，故構成「未認知虛假」，最終以「證據不足」做出不起訴決定。

- 換言之，即使霸凌未曾發生，若A某「主觀認為」其為真，也不構成故意，即無法處罰。

- 調查結果非指「霸凌成立」，而是「無法判定是否有霸凌」，因此未對被告予以處罰。

- 當年正在拍戲的導演向沈恩祐發送郵件致歉，坦言當初為維護製作進度與團隊氣氛而要求發表聲明，如今回想極為後悔。


1. 為什麼即使「不起訴」，仍要發表立場聲明？

這項「不起訴處分」並不代表承認霸凌，而是法律上無法處罰對方。

調查期間，我方提供了明確的證據證明沈恩祐並非霸凌加害者，且已記錄於調查報告中。A某口中所指事件的真正當事人也出面澄清，並提供書面證詞與受訪紀錄，但A某仍堅持己見，對此我們已無法進一步回應。

A某的父親也曾請求國二導師協助作證，謊稱國一導師也已配合，但實際查證後發現國一導師從未提供證詞。國二導師也表明「無法說謊」，拒絕寫證詞。

導師補充，若學生真的被霸凌至需轉學，家長理應主動到校洽談，至少打一通電話，但從未有過任何接觸。

此外，沈恩祐親自聯繫A某提到的所有當事人，皆回應「從未發生過這樣的事」。例如A某的姐姐在網路上發表二次爆料文，內容提到「某日與某同學交好後，對方說『我聽說妳做了壞事』」——但該同學表示完全不記得這樣的對話，反而表達希望姐姐能停止造謠，並願親自與其對談。

儘管如此，仍因無法證明A某「明知為假卻故意散播」而構不成罪名。雖無法起訴，但警方也下結論「無法確認是否有霸凌事實」，此為重要結果。雖然無法彌補失去的時間，我們仍希望透過公開這段經歷，讓沈恩祐洗清冤屈。

2. 曾收到拍攝作品導演的親筆道歉信

2021年，沈恩祐正拍攝製作已超過一半的電視劇，為避免拖累劇組，她主動提議與A某面談釐清誤會，卻屢遭拒絕。A某不但洩露初次通話內容給媒體，還多次以單方面立場聯繫新聞機構，令人難以理解。

事態持續擴大後，劇組選擇與A某會面，並協議只要沈恩祐不退出拍攝，就必須提交道歉聲明。該聲明已完全依照A某修訂要求完成，卻仍被指為「不真誠道歉」，至今相關爆料文仍未下架。

去年7月，拍攝時期的PD透過電郵向沈恩祐致歉，內容節錄如下：

「2021年，《飛吧蝴蝶》拍攝過半時，沈恩祐爆出學暴疑雲，導致劇組陷入長期會議與壓力中。通常這類情況下，製作方常被迫讓演員退出，即使事實未定。當時考慮再三，我們決定讓她繼續拍攝。（中略）

如今回想，我們深感懊悔。當時的道歉信被媒體解讀為承認霸凌，我們對此預測不足。誠摯向沈恩祐致歉，也為她後續遭遇深感痛心。」

3. A某：不准再喊冤、不見面、但要求賠償金

儘管事件已澄清，A某仍以「要測謊」等方式進行第二波爆料，並在媒體發表聲明，暗示警方不起訴是「間接承認學暴」。她對外強調自己的委屈，卻私下寄送存證信函要求賠償金，並禁止沈恩祐再發聲。

沈恩祐因「學暴加害者」標籤遭到全面封殺，拍攝中的作品至今無法播出。這四年間，生活陷入困境，未來茫然。在這種狀況下，又豈可能拿出高額賠償金，還被要求不能為自己發聲？

4. 實名面對公審的沈恩祐 vs. 匿名躲藏的A某

從一開始，沈恩祐的姓名與臉孔就已公開，整個社會將她打上「霸凌者」標籤。而A某至今仍隱身於「匿名」之下，過著日常生活，形成極端落差。發聲需要極大勇氣，因此這篇聲明也花費了很長時間準備。

沈恩祐失去了畢生夢想的演員生涯，如今仍背負著未洗清的污名，被謾罵與嘲諷包圍。每當有涉及校園霸凌題材的作品播出，她的名字總被網友提起。這場惡夢何時才能終結，已無法預測。

即使接受長期心理治療，她仍常感胸悶與痛苦。近期甚至出現抽搐症狀，健康嚴重惡化。連家人也承受巨大精神壓力。即便如此，沈恩祐仍努力想重新振作，身邊也有不少人為她加油打氣。

我們再次懇切請求——請不要再扭曲她的過去，請讓她從誤解與誣陷中解脫，重新找回勇氣與人生。請停止一切無根據的謠言與造謠。

感謝您願意看到最後。

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