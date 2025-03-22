Junior娶林萱瑜半年「被虧面相不同」　曬照笑：結個婚殺氣都沒了

記者王靖淳／綜合報導

藝人Junior（韓宜邦）去年6月和林萱瑜結婚，平時會透過社群記錄小倆口日常的他，今（22）日在臉書曬出一張近照及兩張舊照，透露自己被說結婚後面相改變了。為此，他幽默表示：「怎麼結個婚我連殺氣都沒了…我那個肉食性的眼神呢…？」

▲林萱瑜、Junior去年6月結婚。（圖／翻攝自Facebook／Junior韓宜邦）

Junior提到，某一次他在與廠商的會議中，一位女主管對他說出了讓他印象深刻的話：「以前看你就是個夜店咖，可是你結婚以後，面相整個不同了。」他在文中附上兩張婚前的照片，開玩笑地說道，自己不知何時那曾充滿「肉食性」且連帶有的殺氣眼神，如今也隨著結婚後而完全消失了。

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▲▼Junior分享舊照。（圖／翻攝自Facebook／Junior韓宜邦）

貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「幸福」、「都是帥哥沒關係」、「有愛心的眼神，所以沒殺氣。」事實上，Junior和林萱瑜因合作《天之驕女》擦出愛火，低調交往許久後，於去年2月求婚成功後，漸漸轉為公開放閃戀愛，並於同年6月完成結婚登記，不久後更宣布買房，夫妻倆幸福表示：「終於，找到了我們理想中的家。」