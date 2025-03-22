基情滿滿！「水行俠」傑森摩莫亞、傑克布萊克首合作　導演報：他們彼此暗戀

記者蕭采薇／台北－墨西哥連線報導

史上銷量最高遊戲《Minecraft》搬上大銀幕，新片《MINECRAFT麥塊電影》由《水行俠》傑森摩莫亞、《搖滾教室》傑克布萊克主演，這也是傑森摩莫亞首次演出喜劇，他開心表示：「我從來不知道，工作也可以這麼有趣。」

▲（右起）傑森摩莫亞、傑克布萊克在《MINECRAFT麥塊電影》首度合作。（圖／華納提供）



包括傑森摩莫亞、傑克布萊克等主要演員和主創團隊，特地前往墨西哥宣傳，入境隨俗的他們一上台就用西語問候，逗得現場粉絲和媒體開心不已。傑森摩莫亞透露，拍攝《MINECRAFT麥塊電影》是他最棒的工作經歷：「我從來沒有這麼開心的笑過。」

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相較於傑森摩莫亞是第一次演喜劇，有豐富喜劇經驗的傑克布萊克卻開玩笑說，自己對傑森摩莫亞很嫉妒，「他在《水行俠》是超級英雄，在《玩命關頭》是可怕的反派，但大家不知道的是，他其實超搞笑，好笑到不行，這讓我都有點嫉妒。」

▲《MINECRAFT麥塊電影》全員集合至墨西哥宣傳。（圖／華納提供）

不過導演傑瑞海斯卻說，兩人其實私下感情超好，「他們根本是從開拍前就互相暗戀！」此話一出讓現場都主持人都興奮大喊：「我們見證了新的基情（bromance）誕生嗎？」傑克布萊克笑說，兩人其實本來就在IG互相追蹤，確定要合作後，他興奮地向對方傳了私訊，傑森摩莫亞也開心回覆：「兄弟！一起麥塊吧！」

▲《MINECRAFT麥塊電影》導演傑瑞海斯。（圖／華納提供）

《MINECRAFT麥塊電影》延續電玩的設定，打造出沉浸感十足的方塊世界。「垃圾人」蓋瑞森（傑森摩莫亞飾）、亨利（賽巴斯汀尤金漢森飾）、娜塔莉（愛瑪梅耶斯 飾）和譚恩（丹妮爾布魯克斯 飾），突然被拉進一個神祕入口，進入充滿想像力又古怪的方塊仙境「主世界」中。為了回家，他們必須設法掌控這個世界⋯電影將於4月2日上映。