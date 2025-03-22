快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

記者潘慧中／綜合報導

眾量級Andy被家寧媽提告後，目前已搬離曾和家寧一起同居的小窩，沒想到，他22日突然PO出一張全黑底圖，溫馨地向前女友喊話，讓粉絲都相當不捨。

▲Andy向家寧溫馨喊話。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy在Instagram限時動態表示，雖然現階段謠言滿天飛，還出現不少「友人」的說法，但他仍想隔空向前女友喊話，「請公司股東兼監察人的家寧，跟我一起努力先拿回帳冊。」

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▲Andy希望家寧能和他一起拿回帳冊。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



目前此事的最新進展是，家寧20日深夜上傳新片強調並非逃避，而是希望能用最負責的態度去釐清問題。她坦言一直都對財務方面的細節有所疑問，數年來詢問過多次，可惜「至今我仍未獲得完整的數據」，也因此發現自己仍不夠了解頻道的收益分配與營運狀況。

▲家寧聲稱至今仍未獲得公司財務的完整數據。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



然而，Andy的訴求一直表達得很清楚，他只是希望查清楚帳目的真相，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了。以上我說的都是有憑有據，我只希望好聚好散，大家解釋清楚，把財務分清楚。」但至截稿為止，家寧一方仍未發文答覆。