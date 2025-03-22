陳文茜抗癌重大進展！　「腦部癌腫瘤一舉打死了」揭痛苦副作用

記者陳芊秀／綜合報導

66歲資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，目前正在積極治療。她近日透露病情有重大進展，長在腦部的癌腫瘤接受光子刀治療後，目前沒有再長新腫瘤，開心寫下：「我保住了我的腦袋！」

▲陳文茜抗癌重大進展！「腦瘤被光子刀一舉打死了」。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜堅強紀錄抗癌過程，日前提及腦部癌腫瘤打完光子刀，隔天不明所以頭痛欲裂，並抒發心情「在生命尚未結束前，我們絕不會像多數日子多數狀況下，把有限的生命任意拋棄」。而她再度入院，診間MRI照腦部的結果，驚喜得知「我的腦部癌腫瘤被光子刀一舉打死了」、「至少目前沒有再長出新的腫瘤」、「我保住了我的腦袋」，不過由於腦下垂體功能不足，出現罕見的類腦膜炎副作用，導致起立，躺下，所有動作的改變皆會頭痛欲裂。她也接受這樣的副作用。

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抗癌之路絕不停下，陳文茜下星期一準備第五輪免疫治療。她出發前先看了一遍家中蒐集的京都餐具，入院檢查後躺在病床，文末寫下「我的疾病從哪裡來，未來又將去到何方，請不必詢問；此刻我停落在一朵優美的心上，此刻我還在呼吸。這就足夠了」。同時她也宣布下周六會繼續進攝影棚錄節目。

▲陳文茜抗癌住院，錄影不停工。（圖／翻攝自臉書）