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TRASH美國演出四缺一原因曝光：傻眼又不意外！

記者蔡琛儀／台北報導

TRASH日前到德州SXSW美國南方音樂節，去年底更登上台北小巨蛋開唱，5月3日則要在高雄巨蛋演出，結果貝斯手博文因簽證未能及時核發而缺席，讓TRASH其他成員笑說：「雖然博文沒跟我們一起飛美國，但高雄巨蛋博文絕對風雨無阻，請大家放心！」

▲▼TRASH推出《TRASH幸福的末班車 台北演唱會精選實錄 (Live)》。（圖／Young Team Productions提供）

▲TRASH日前到美國演出。（圖／Young Team Productions提供）

為此，TRASH也緊急更改演出形式。包括阿夜、頤原及魁剛，也在美國時一路心繫博文，每當到一個景點拍照時，都不忘合成博文的照片，甚至在每次團體集合搭車問誰還沒到的時候，TRASH總會開玩笑說道：「博文不在。」對於未能參與，博文幽默表示：「入團以來第一次錯過TRASH的演出，內心的遺憾至今無法釋懷，感謝團員們順利把愛帶到德州，相隔七千英里心與他們同在。」主唱阿夜也笑說：「當下事情發生時認真傻眼，但又覺得不意外，畢竟總是會發生很離奇的事件。」

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他們透露在音樂節收穫許多，無論從自己的演出到觀摩世界各地樂團、歌手的表演，都令他們倍受洗禮與衝擊。TRASH表示這是他們第二次參與，相隔數年後再度造訪，他們表示：「感覺很熟悉卻同時感到新鮮；我們到了亞洲、歐洲...等地的Showcase觀摩，一路上認識了不少人，希望未來有更多機會與各地的音樂人串連、合作。」更笑說：「唯一感覺到最不一樣的，我們想應該是少了博文吧。」

▲▼TRASH推出《TRASH幸福的末班車 台北演唱會精選實錄 (Live)》。（圖／Young Team Productions提供）

▲▼TRASH。（圖／Young Team Productions提供）

▲▼TRASH推出《TRASH幸福的末班車 台北演唱會精選實錄 (Live)》。（圖／Young Team Productions提供）

搶在演唱會前夕，TRASH陸續釋出去年的演唱會Live 影像，並推出《TRASH幸福的末班車 台北演唱會精選實錄 (Live)》數位專輯，原音重現萬人集結的巨大能量，TRASH也說道：「期待5/3的同時，別忘記打開精選實錄複習，當天一起炸翻高雄巨蛋吧！」

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