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小優求愛「請出兩個長輩」cos兇爆！他全程無視 追問完原因尷尬了

記者潘慧中／綜合報導

小優（游振宜）2月因大嘴巴惹出風波，即便已被吳宗憲解約，錄過的節目仍被整理成精華版重新上傳。她之前便坦言曾為了心儀對象，不但cosplay空姐，還辣露好身材「請出兩個長輩」，未料被全程無視，她追問原因後也尷尬了。

▲▼小優。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

▲小優曾為了吸引心儀對象的目光穿超辣。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

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小優上《甄心分享小琳鐺》透露，當時得知心儀對象要參加萬聖節派對後，便決定扮成空姐，吸引對方目光。她不只辣露胸器，還搭配了膝上靴，短褲甚至短到直逼走光的程度，「不夾緊是會出事的喔。」

▲▼小優。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

▲小優當時cosplay空姐。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

沒想到，心儀對象完全冷淡不領情，小優不但想點歌合唱被拒絕，對方連看都不看一眼。過了幾小時，她決定打破砂鍋問到底，追問原因後才發現對方其實最討厭搭飛機、看到空姐就害怕。

▲▼小優。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

▲▼小優。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

▲▼小優。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

▲小優追問心儀對象無視自己的原因。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

小優驚覺cosplay錯職業後，忍不住心想好倒楣，「這麼多行業我偏偏選到一個他害怕的」，問完後的氣氛也都冷掉了，雙方後來就逐漸斷了聯繫。

▲▼小優。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

▲小優後來和心儀對象就沒有聯絡了。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

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