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前妻鮑正芳有情有義！　出面打理張振寰後事…好心人喪葬費全包了

記者陳芊秀／綜合報導

「一代大俠」張振寰於14日被發現在家中離世，享壽65歲。他與前妻鮑正芳育有一子，現年約30歲，因人在國外無法即時處理後事。離婚23年的鮑正芳展現深厚情義，主動協助安排後事，並於地檢署取得「暫時冰存通知書」。她坦然表示：「就送最後一程了。」告別式預計於3月29日舉行。

▲▼張振寰後事，前妻一手協助打理。（圖／翻攝自臉書）

▲張振寰後事，前妻一手協助打理。（圖／翻攝自臉書）

張振寰的靈堂設於懷愛館（原第二殯儀館），遺照選用年輕時武打帥氣的照片。他於家中辭世後，警方曾一度聯絡不上其家屬及身在國外的兒子，可能需依「有名無主屍」的程序處理。幸而前妻鮑正芳出面，並獲得兒子的授權，負責打理後事，經紀人也協助相關事務。兒子預計於27日返台，告別式則安排在29日上午7點40分舉行，先進行家祭，再進行公祭。鮑正芳唯一的條件是以「孩子的母親」身份出席，而不穿喪服。

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鮑正芳與張振寰的婚姻維持僅6年，期間因家暴、酗酒等問題多次登上媒體版面。兩人於2002年離婚，她曾透露，爭執中張振寰曾拿菜刀威脅，令她下定決心結束這段婚姻。離婚後雙方再無聯絡。時隔23年，鮑正芳選擇放下過往恩怨，為前夫處理後事。本欲自掏腰包承擔費用，但遇到「品安生命集團」旗下「天境人文精緻禮儀有限公司」老闆主動提供全額費用協助，其善舉令她深受感動，近日也透過社群網站發聲：「謝謝各位的關心。」

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