宋枝恩半癱尪朴偉受傷前「超狂六塊肌」曝光！談身體狀況：是四肢麻痺

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓YouTuber朴偉（박위，音譯）2014年因墜樓造成終身半身不遂，事故發生後他透過拍片大方分享日常生活，並經常邀請其他身障者一起回答網友提問，以正向的風格吸引近百萬訂閱者，去年（2024）他與女團Secret成員宋枝恩結婚，也獲得廣大網友祝福。近期他罕見曬出受傷前的照片，精壯結實的身材引發關注。

▲宋枝恩、朴偉於去年步入禮堂。（圖／翻攝自Instagram／we_park）

朴偉今（21日）在個人YouTube頻道「위라클 WERACLE」上傳問答影片，在被問到「受傷前也很瘦嗎」時，難得公開了受傷前的照片。只見照片中的他脫光上半身，站在鏡子前自拍，展現結實的胸肌與六塊腹肌，他也不忘透過字幕自嘲「自我陶醉時期的朴偉」。

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▲朴偉曬出受傷前的照片。（圖／翻攝自YouTube／위라클 WERACLE）

在問答影片中，朴偉也被問到了身體受傷的情形，他透露自己其實是「四肢癱瘓」，現在的模樣是透過長期痛苦的復健得來的。他也坦言因為是四肢癱瘓，因此上半身依然相當不靈活，只能維持日常生活的活動。

▼朴偉問答影片。（影／YouTube／위라클 WERACLE）