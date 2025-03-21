家寧聲明挨酸「咬字不清、鏡頭不正」　律師曝關鍵：在繞圈圈

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片開撕女方一家，掀起不小熱議。為此，家寧18日曾透過律師發聲明，強調自己和Andy領相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益。昨（20）日更首度露面拍片回應近期風波，4分鐘影片曝光後再度掀起討論，就連律師林智群都在臉書發文評論對此事的看法。

▲家寧上傳聲明影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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律師林智群表示，在看了4分鐘的聲明影片後，他認為家寧的表達方式讓他聯想到以往聽的演講，感覺到演講者似乎講了很多，卻又似乎什麼都沒有說，甚至建議對方可以考慮往宗教界發展。他指出，因為家寧的講話方式雖然流暢，但卻讓看影片的人摸不著頭緒，不清楚她具體想表達的內容是什麼，「4分鐘影片，講了一堆，講得很順，結束了，你還是不知道她在供三小。」

林智群進一步提到，由於家寧在聲明中沒有針對錢跑哪去做出回應，因此大家在無法得到答案時，就會開始注意到影片中的其他細節，例如她的發音不清楚或影片等技術問題。他認為，這些都是出於對問題未被回答的不滿，「大家的反應其實都是在報怨一件事情，你沒針對大家的疑問回答，你在繞圈圈。」

▲林智群律師評論家寧聲明影片。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師klaw）

事實上，家寧21日凌晨發布的影片中提到，她對於這陣子的風波深感遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。」並強調自己的立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任。至於頻道的收益與分配，家寧表示：「過去我更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。我願意與更成熟的態度學習，確保未來有更清晰的規劃與管理。」