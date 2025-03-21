李榮浩罕見動怒！　直接發文點名開砲：為什麼要做這件事

記者蔡琛儀／綜合報導

李榮浩推出新專輯《黑馬》，一月才因為印刷錯誤宣布重新製作，今（21日）他又在微博發文怒轟合作的音樂平台，「你們既然沒有這個技術為什麼要做這件事」、「你這麼大個公司沒人去刷一下你自己製作的卡嗎？沒完了是嗎？」罕見公開發飆。

▲李榮浩罕見發飆。（圖／翻攝微博／李榮浩）

原來李榮浩這次專輯搭配獨家合作的音樂平台「網易雲音樂」，隨專輯贈送NFC小卡，只要登錄後將卡片接觸手機，就會播放專輯中的歌曲，但李榮浩今天發文表示，在經過嚴格檢查後，他在發貨前隨機抽查了十張專輯，發現NFC卡片連結又出現問題，他質疑道：「既然沒有這個技術，為什麼要做這件事？有這個技術沒有人能監督明白，為什麼要做這件事？」無奈表示：「你知道那種，不得不承認這世界就是個巨大的草台班子是什麼心情嗎？」

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而李榮浩經紀公司也表示，卡片的問題目前正在等待相關平台以及技術部門解決，「後續解決方案會即時同步大家。」

▲李榮浩發片過程多舛。（圖／翻攝微博／李榮浩）

事實上，李榮浩這次發片可說是命運多舛，早在今年一月，李榮浩便因為專輯印刷錯誤向粉絲鄭重道歉，表示在校對過程中出現疏忽，導致專輯中少打了一個字，他透露專輯在設計過程中投入了大量心血，並開了多次會議，但最終仍未避免錯誤，因此李榮浩也宣布將已製作完畢的錯誤專輯銷毀並安排換貨，讓他相當無奈。