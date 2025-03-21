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黃國倫拍直頻劇有人建議找王大陸　他強悍表示除非有這條件

記者葉文正／台北報導

黃國倫跟寇乃馨投入千萬元拍攝直頻劇，今天也舉行「劇光前行」首屆短影劇峰會，並公布拍一部劇大約需要五百萬台幣，但他們也被問到是否想找王大陸拍劇？黃國倫則表示：「得要觀眾願意看他才行。」

▲▼藝人王大陸報到入伍服替代役。（圖／記者湯興漢攝）

▲藝人王大陸已入伍服替代役。（圖／記者湯興漢攝）

黃國倫直言：「我跟乃馨不是戲劇人，只有客串過，看到這個風潮，決定要投入，直頻劇是你開始看就要播下一集了。今天很多傳統企業，很多醫美單位都來了，我們可以把很多已有的IP重新翻拍。他們已被問要不要找王大陸？黃國倫說：「如果王大陸想拍，只要大眾想看到他，他就可以復出，畢竟觀眾說了算。」

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▲黃國倫、寇乃馨及演員出席劇光前行記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲于齊薇(中)也是主要演員。（圖／記者湯興漢攝）

寇乃馨說：「王大陸現在很忙，要把他該負的責任處理完，既然是直頻劇，公眾人物的影響力也要評估進去，一部戲大概控制在5百萬左右，未來一年要拍一百部。」

▲黃國倫、寇乃馨出席劇光前行記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國倫(左)、寇乃馨出席劇光前行記者會。（圖／記者林敬旻攝）

邀請來的好友王瞳則說，「直頻劇我都刷到停不下來，而且拍戲可以美顏，每集一分到三分鐘，我認為他們是戲劇界小白兔，我是唱片界小白兔，已經說好，如果要找我拍戲的話，黃國倫要先幫我寫歌，還要幫我錄音，調音，畢竟他歌超貴的，我想要演盲人跟聾人，或是女鬼，好想演鬼，想要附身在別人身上，或是演男生，越荒謬越好。」

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黃國倫, 寇乃馨, 王大陸

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