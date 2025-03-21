黃國倫寇乃馨盼找Andy拍直頻劇　王月談曾國城：他已深自反省

記者葉文正／台北報導

黃國倫、寇乃馨製作的首部台灣直屏偶像劇《穿越黑暗擁抱你》即將在「Meowshort」平台上線，21日舉行「劇光前行」首屆短影劇峰會，兩人提到「眾量級」Andy與家寧的財務等糾紛，透露團隊的確很想找Andy來拍直頻劇，因為劇情比八點檔還要八點檔，但這畢竟是人家的傷痛，所以還是要看對方的意見再說。

▲黃國倫、王月、王瞳、寇乃馨出席劇光前行記者會。（圖／記者林敬旻攝）

寇乃馨說，今天是全台灣第一屆短影劇高峰會，過去幾個月，除了拍第一部戲，也開發了「Meowshort」這個APP，未來會有很多直頻劇，也成立協會，現場來了三百多個企業，都對未來很有興趣。我們是先行者，台灣有能量做這件事，逆襲反轉，灑狗血，十天就拍完一齣戲。邀三百個企業，與自媒體創作者，利用他休息的時間就可以拍完。一部有數百萬流量，很快就紅了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲于齊薇劇中也有吻戲。（圖／記者林敬旻攝）

被問到Andy與家寧的恩恩怨怨，黃國倫表示，「像我跟乃馨就是各半出，投資上是五五分，如果沒有錢就賣吉他，我們只知道Andy一夜之間多了好多訂閱，就看他是否願意加入，我們也要徵劇本，有好劇本要扶持跟投資，但基本上它跟家寧的事情就是很好的題材。」

▲黃國倫、寇乃馨投資千萬。（圖／記者林敬旻攝）

寇乃馨也認為：「眾量級的糾紛很直頻劇，因為有逆襲反轉，如果最後被欺負的人得到平反，就會很戲劇化，有時真實人生更需要面對，也需要智慧，財務大權我們是分開，各管各的，我們家黃國倫是出家用，但兩人在一起要經營努力愛情，不要最後那邊分家分財產，反目成仇。」

而王月被問到好友曾國城現況，王月則低調表示：「他已經深自反省，會記取這個教訓。」