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婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神豆芽傻眼：真的不要再給我鬧

記者劉宜庭／綜合報導

前中信兄弟與富邦悍將啦啦隊成員、人氣網紅「豆芽」林裕庭，3月16日舉辦婚禮，現場眾星雲集、氣氛歡樂，成為網友熱議焦點。不過最搶鏡的，竟然不是伴娘團或新人，而是豆芽的媽媽在台上的致詞。豆芽婚後發文笑喊：「我媽真的不要再給我鬧！」

▲婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神豆芽傻眼：真的不要再給我鬧。（圖／翻攝自豆芽IG）

▲婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神豆芽傻眼：真的不要再給我鬧。（圖／翻攝自豆芽IG）

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▲婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神豆芽傻眼：真的不要再給我鬧。（圖／翻攝自豆芽IG）

▲媽媽在豆芽婚禮上的致詞。（圖／翻攝自豆芽IG）

豆芽在文中回憶，婚禮當天原本以為妹妹的爆乳穿搭搶鏡，好友吳安妮開場搭火車也夠鬧，沒想到最出乎她意料的，竟是媽媽的致詞，「我沒有想到我媽致詞最鬧」。但她也感性感謝母親與婆婆兩位長輩，「就因為我媽跟健豪媽完全不拘小節、不管禮數，我們才能有這麼好玩的婚禮，謝謝長輩們，謝謝你們把我們都教育成，我們夢想中，長大的樣子了。」

當時背景音樂是媽媽最愛的《你被寫在我的歌裡》，氣氛溫馨，而「芽媽」的致詞卻走向喜感。她說：「我要跟健豪說的是，因為我們家豆芽，她的優點就是什麼都願意學，但是什麼都不會，所以請健豪如果真的生氣哪天想要罵她的時候，千萬不要罵她，就回來罵丈母娘好了，因為她是我教我生的。」這番發言現場笑聲不斷，也讓豆芽哭笑不得。

▲婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神豆芽傻眼：真的不要再給我鬧。（圖／翻攝自豆芽IG）

▲婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神豆芽傻眼：真的不要再給我鬧。（圖／翻攝自豆芽IG）

▲婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神豆芽傻眼：真的不要再給我鬧。（圖／翻攝自豆芽IG）

▲婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神豆芽傻眼：真的不要再給我鬧。（圖／翻攝自豆芽IG）

▲豆芽聽完媽媽致詞哭笑不得。（圖／翻攝自豆芽IG）

這段逗趣影片曝光後，迅速在網路上瘋傳，網友紛紛留言表示「媽媽真的很會鋪梗」、「最可愛致詞」、「Respect芽媽，有夠有梗」、「婚禮真的是媽媽的成發」；也有一派網友分析「其實這是在說給婆婆聽的」、「不是說給新郎聽的，是說給公公婆婆聽的，媽媽好會！媽媽好讚！」、「充滿智慧的媽媽，媽媽這一番話就是，『我女兒什麼都不會，但也別叫她做～有意見？！來找我！』 」

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豆芽, Sandy, 林裕庭

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