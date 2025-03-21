《苦盡柑來遇見你》全網警告「不能配飯看」　IU貼臉抱朴寶劍幕後照超甜

文／妞新聞

Netflix最新熱播原創韓劇《苦盡柑來遇見你》以1960年代的濟州島為背景，全劇共16集、一週上架4集，透過春、夏、秋、冬四季描述在時代的衝擊下，「吳愛純與梁寬植」牽絆相愛的一生，播出後迅速登頂韓國、台灣排行榜冠軍，劇中的引發共鳴的動人親情、愛情以及現實的打擊，橫跨語言逼哭各國觀眾，受封「今年最好哭的神劇」。

全網警告：「不能配飯看」

有一種愛情叫愛純、寬植

劇中男女主角寬植、愛純從青梅竹馬、曖昧、戀愛到走入婚姻，《苦盡柑來遇見你》中的這對跨時代苦命戀人，幼年、兒童、青少年、成年、中年時期分別找來不同演員飾演，演技扣人心弦，每一段人生故事都暗藏「巨大催淚彈」，滿滿淚點被網友警告：「絕對不能配飯看、睡前看」。

▲IU、朴寶劍畫報公開。（圖／IG@netflixkr，下同）

其中詮釋寬植、愛純成年的「IU與朴寶劍」以及中年版本的「文素利與朴海俊」最新的夫妻畫報驚喜公開啦！Netflix稍早公開多張照片以及幕後拍攝花絮影片，可以看到IU與朴寶劍穿著奶油米色系的情侶裝，臉貼臉親蜜入鏡，IU還雙手懷抱、摸摸寶劍的頭，互動超甜，文素利與朴海俊則是詮釋出老夫老妻、細水長流的甜蜜氛圍。

拍攝花絮中，兩對完全入戲寬植、愛純，IU與文素利都幫呆呆的老公整理儀容，還有不變的是…夫妻倆緊緊牽著的雙手，美好畫面讓劇迷紛紛湧入留言大讚：「顏值太高了！」、「看到寬植、愛純就想哭」，還爆笑偷酸Netflix喊：「這個無法倍速看喔～」。

【延伸閱讀】

Netflix《苦盡柑來遇見你》「IU小愛純」童星金泰妍6大介紹！孫藝珍、韓韶禧御用，超神哭戲封天才

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！