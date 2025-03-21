家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

記者孟育民／台北報導

YouTuber家寧18日透過律師發聲明，強調自己和Andy都是按月領取相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益情況，自己也曾要求群海公司提供財務資料，但沒有得到回應，大動作切割媽媽。她21日凌晨首度拍片回應，對於這陣子的風波深感遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。」強調自己的立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任，並對受到風波影響的人道歉。

▲家寧盼外界給予兩人一點空間。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



家寧表示尊重並珍惜過去的每一段經歷，也希望和Andy都能夠在未來擁有更好的發展，「分手後，我一直努力維持彼此的距離，避免不必要的爭議。然而，這次的事件讓許多人的關注與猜測遠超出我的想像，對我的情緒與日常生活帶來了極大的影響。」並希望外界給予兩人一點空間，讓他們能夠用最適合的方式，走向各自更好的未來。

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最後，她說：「這次的事件，讓我學到了許多。作為公眾人物，我應該更早意識到經營管理的重要性，也應該更早學會如何在事業與家庭之間取得平衡。我真誠地向所有因這次事件受到影響的人致歉，無論是家人、合作夥伴，還是一直支持著我的你們。在未來的路上，我帶著這次的經驗，會更加獨立、更加成長，也更加珍惜每一份支持與陪伴。」

