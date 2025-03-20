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「小胖」林育羣消失N年…39歲現況曝光超凍齡！　還宣布要開演唱會

記者蔡琛儀／台北報導

39歲的林育羣（小胖）將於4月26、27日在台北國際會議中心開唱，是他首次大型個人演唱會，今（20）日和嘉賓林芯儀、陳怡婷出席記者會，他預告將帶來9分鐘唱跳，但坦言體力是一大考驗。

▲▼林育羣演唱會記者會 。（圖／寶吉祥提供）

▲林育羣將開唱，林芯儀（左）、陳怡婷助陣。（圖／寶吉祥提供）

小胖過去曾當過王心凌舞者，一起拍MV、跑宣傳，還到台中跨年表演，隔年意外成為歌手，讓他至今難忘。談及此次唱跳，他笑說：「有點性感、華麗以及復古Disco的感覺」，至於最擔憂的體力，他表示要向林芯儀請教，4月將展開練舞行程，1週至少練3、4天，更自嘲：「我的肉比較多有時候會卡住，應該要怎麼樣消化這個動作呢，有時候需要一點時間。」

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他提到演唱會主題「沒你！活不下」的「你」除了代表身邊每一個愛的人，也是一個個支持他的歌迷，這次演唱會將採用音樂日記的方式，娓娓道出林育羣15年來的音樂心路歷程，屆時將用心詮釋一連串中、英、日文等動聽歌曲，也讓歌迷能感受「動感小胖」所散發出來的舞台魅力。

一同演出的演出的林芯儀除將帶來美國流行音樂天后惠妮休斯頓及瑪麗亞凱莉的經典情歌，也會獻唱多首拿手好歌；陳怡婷也將準備多首膾炙人口的歌曲，但她的106歲人瑞外婆日前過世，雖然和家人早有心理準備，今天提起此事，依舊忍不住落淚。

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